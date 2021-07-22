日職》「難以放下台灣球星的自尊」日媒建議陽岱鋼去當大王隊友

陽岱鋼。（資料照，取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕台灣旅日好手陽岱鋼與讀賣巨人合約來到最後一年，他近年出賽機會不多，今年甚至連一軍賽場都沒踏上，日本媒體《FRIDAY DIGITAL》昨撰文關注他的未來去向，認為他可以回到老東家火腿。

巨人外野已有丸佳浩、梶谷隆幸、惠勒以及亀井善行、松原聖弥等人，位置相當擁擠，報導引述球團關係人士說法指出，陽岱鋼在火腿時期就有豐富傷病史，球團認為「把容易受傷的選手放在一軍好處很少。」

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另外，就算丸佳浩等人下二軍時，陽岱鋼也沒有獲得一軍機會，報導認為主因是陽岱鋼在今年3月與西武二軍比賽在左外野守備怠慢，惹怒二軍教頭阿部慎之助，也成為被下放三軍的契機。

此外，該文提到，由於陽岱鋼加入時是巨人前監督高橋由伸的時代，因此很難獲得現任監督原辰德的青睞，並引述日本體育報記者對於陽岱鋼的評論，「如果不能以主力身份出場，就很難站穩腳步。不能放棄『臺灣明星』的自尊心的他在原辰德帶領下很難復活。」

文中指出，若陽岱鋼本人還想在日本打球的話也不是沒機會，老東家火腿就是一個選擇，主砲中田翔及大田泰示狀態不佳，若有陽岱鋼這樣的老將加入可以激勵年輕選手，對他來說也很容易融入，因為陣中不僅有許多老隊友，還有同樣來自台灣的王柏融。不過大王今年同樣是合約年，能否續留火腿還是未知數。

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