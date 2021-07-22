晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

奧運前夕 「謝謝日本」廣告第2彈為台日選手加油

2021/07/22 04:32

台灣民間團體「台日文化經濟協會」發起近百家企業和團體響應的謝謝日本廣告，搶在奧運前夕為台日選手加油。（取自產經新聞）

〔駐日特派員林翠儀／東京22日報導〕為了感謝日本3度贈送台灣友誼疫苗，台灣近百家民間團體和企業，在22日東京奧運開幕前再度於日本的產經新聞刊登廣告謝謝日本，廣告中台灣黑熊和日本桃太郎一起拔河，在「2021年夏，台灣、日本一起加油」。

這幅廣告是由民間團體「台日文化經濟協會」發起，響應的民間團體和企業近百家，廣告中的文案寫著「共同戰勝疫情。在疫情中看到真朋友，永遠不會忘記日本贈送疫苗的友情，讓我們攜手同心，再大的困難也能一起渡過」。

日本在今年6月4日、7月8日及15日分批贈送台灣共逾334萬劑AZ疫苗，有15%台灣民眾可以受惠。台灣企業和民間團體集資，在上月13日於產經新聞刊登2大頁全頁廣告謝謝日本，這次是第2波。

據了解，這幅廣告是特別選定在東奧開幕的前一天刊登，由於奧林匹克憲章對於使用奧運會徽、會旗、標語、名稱或相關文字等均有嚴格的限制，所以這幅廣告在設計過程也挖空心思，以免因侵權而節外生枝。廣告以「2021年夏」暗示夏季東奧，「台灣、日本一起加油」，當然也包括台日兩國奧運代表隊選手。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。