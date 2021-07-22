奧運前夕 「謝謝日本」廣告第2彈為台日選手加油

台灣民間團體「台日文化經濟協會」發起近百家企業和團體響應的謝謝日本廣告，搶在奧運前夕為台日選手加油。（取自產經新聞）

〔駐日特派員林翠儀／東京22日報導〕為了感謝日本3度贈送台灣友誼疫苗，台灣近百家民間團體和企業，在22日東京奧運開幕前再度於日本的產經新聞刊登廣告謝謝日本，廣告中台灣黑熊和日本桃太郎一起拔河，在「2021年夏，台灣、日本一起加油」。

這幅廣告是由民間團體「台日文化經濟協會」發起，響應的民間團體和企業近百家，廣告中的文案寫著「共同戰勝疫情。在疫情中看到真朋友，永遠不會忘記日本贈送疫苗的友情，讓我們攜手同心，再大的困難也能一起渡過」。

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日本在今年6月4日、7月8日及15日分批贈送台灣共逾334萬劑AZ疫苗，有15%台灣民眾可以受惠。台灣企業和民間團體集資，在上月13日於產經新聞刊登2大頁全頁廣告謝謝日本，這次是第2波。

據了解，這幅廣告是特別選定在東奧開幕的前一天刊登，由於奧林匹克憲章對於使用奧運會徽、會旗、標語、名稱或相關文字等均有嚴格的限制，所以這幅廣告在設計過程也挖空心思，以免因侵權而節外生枝。廣告以「2021年夏」暗示夏季東奧，「台灣、日本一起加油」，當然也包括台日兩國奧運代表隊選手。

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