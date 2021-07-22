東奧》國際射箭總會分享台灣選手美照 貼文卻限定IP觀看

國際射箭總會昨晚在分享選手練習畫面時，也有分享到代表台灣參賽的選手的照片，但細看貼文權限卻是有所限制，若使用非台灣的網路IP就無法看到該則貼文，不像其他PO文是採公開，引發網路議論。（圖擷自臉書）

〔即時新聞／綜合報導〕日本東京奧運將於明（23）日開幕，各國關注自家選手表現，國際射箭總會（world archery）昨晚在分享選手練習畫面時，也有分享到代表台灣參賽的選手譚雅婷、雷千瑩、魏均珩、林佳恩及湯智鈞等人的照片，不過細看貼文權限，卻是有所限制，若使用非台灣的網路IP就無法看到該則貼文，不像其他PO文是採公開，引發網路議論。

國際射箭總會昨晚在分享選手練習畫面時，也有分享到代表台灣參賽的選手譚雅婷、雷千瑩、魏均珩、林佳恩及湯智鈞等人的照片，不過透過VPN外掛轉換成其他IP後，該則貼文就會無法查看。（圖擷自臉書）

「國際射箭總會」昨晚於臉書分享選手的練習畫面時，PO出台灣代表隊選手的相關照片，只見譚雅婷、雷千瑩、魏均珩等選手神情專注，不少台灣網友留意到後也紛紛點讚或分享，希望為這些選手加油打氣。

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不過也有網友在分享時指出，「不知道為什麼發我國選手的文，不能公開給所有人看到，要投放廣告還設受眾對象」。本報實際測試，該則貼文經由一般台灣IP連線都能正常觀看，但透過VPN外掛轉換成其他IP後，該則貼文就會無法查看，發文權限也確實有所限制，反觀「國際射箭總會」粉專上的其他PO文則是採公開，這也讓網友在看到喜愛的選手之餘，也納悶為何要區別對待。

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