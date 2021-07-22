NBA》湖人傳想盤來「魏少」 施洛德、庫茲馬成交易籌碼

湖人傳出已經跟巫師討論交易魏斯布魯克的可能性。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕上屆冠軍湖人本季在季後賽首輪就淘汰出局，季後將放眼補強，今有美媒記者爆料，他們已經盯上巫師的明星後衛「魏少」魏斯布魯克（Russell Westbrook），將會端出施洛德（Dennis Schroder）、庫茲馬（Kyle Kuzma）和潛力小將來當籌碼。

《The Undefeated》記者斯皮爾斯（Marc J. Spears）撰文指出，有消息人士透露，湖人已經和巫師討論過交易魏斯布魯克的可能性，他們提出的籌碼將是後衛施洛德、庫茲馬以及小將霍頓塔克（Talen Horton-Tucker）。

請繼續往下閱讀...

《雅虎體育》記者休斯（Chase Hughes）則分析，如果送走魏少向湖人換來這三人，將能強化巫師板凳陣容。得到庫茲馬等於多一名前鋒和一名先發球員，也有霍頓塔克這樣年輕的替補得分點，最後施洛德也是一位相當優秀的防守後衛還具得分能力，將能大大提升巫師的防守，然而這之中最不利的就是這樣雙星等於只剩一星，魏少的離開恐怕也會帶走巫師部分人氣。

而對湖人來說，如果他們能達成這筆交易，紫金軍團戰力將會大躍進，魏斯布魯克能成為湖人一直在找尋的第三位球星，還能分擔詹姆斯（LeBron James）和A.戴維斯（Anthony Davis）在場上的壓力。最重要的是魏少如果加入湖人，很有機會能贏得自己生涯首枚冠軍戒指，畢竟要不是因為本季遭遇傷兵潮，上季奪冠的湖人今年應該能走得更遠。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法