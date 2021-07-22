東奧》「大谷翔平是唯一希望」 美媒曝日本對奧運失望現況

大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕本屆奧運受到疫情影響，不僅重創日本經濟，亦受到國民普遍的反彈，《ESPN》記者Tim Keown也在專訪中，透漏一些在日本工作者的心聲，與現在他們所見的日本當地狀況。

Tim Keown指出，在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情爆發前，此次的日本奧運，是個能向世界展示，他們自2011年福島核災後，如何重新振作的機會，但受到疫情影響，不僅延後一年舉行，日本國內始終壓不下來的確診數，也讓民怨四起，許多人都在抗議該停止奧運而非繼續舉行。

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攝影師福田志保說道：「人們只想要自己的生活回歸，而不想要奧運。」、「大部分的人已經因為奧運做出犧牲，而且已經持續了很長的一段時間。當然運動員會說『我們應該要參賽』，但是一般人都對於奧運感到相當憂心。」

受到疫情影響，日本依舊維持著緊急狀態。（資料照，美聯社）

日本紀錄片導演山崎艾瑪（Ema Ryan Yamazaki），同時也是奧運紀錄片導演之一的她表示，這幾個月以來，日本一直處於緊急狀態，「在美國，疫情逐漸好轉，而我們還沒有感受到。」

不只如此，在奧運開始前的許多民意調查都指出，有大部分的日本人都不希望奧運開始舉辦，許多人上街抗議，而「五輪中止」這個關鍵字，亦時常登上當地的推特趨勢。山崎艾瑪說道：「這的確是個很奇怪的時期，奧運確實是被人們反對的，在4月有個知名的民意調查指出，有80%的人不希望奧運舉行。現在還在緊急狀態，因此奧運時也沒有觀眾，人們會質疑『那舉辦奧運的點在哪？』」

山崎艾瑪採訪過的奧運志工們，對於那些圍繞在奧運附近的憤怒感到不安，「那不是他們當初報名的目的」、「他們想要被尊重，而這也是日本的傳統，但現在的環境不同了，要穿上志工的制服，讓別人知道你是奧運的一份子需要勇氣。」山崎艾瑪說道：「我曾抗議過，但我從未變成被抗議的那端，當人們團結起來的時候，那感覺真的有點可怕。」

日前，國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）來到日本後公開露面，但卻把日本人民說成中國人民，此舉引爆日本的民怨，許多人在網路上謾罵，媒體也大肆報導。福田志保表示，「我從來沒有看過這種程度的憤怒，而且這已經開始擴散開來了，我遇到的幾乎所有人，都表示他們不會看奧運。」

日本人抗議奧運持續舉行，日前失言的IOC主席巴赫也成為海報上的主角。（資料照，路透）

Tim Keown指出，日本民眾反對奧運的現象，與日本過往對體育的態度大相逕庭，以他的經驗而言，去美國打球的日本選手，身後總是跟著大量的記者，每場比賽也都會有全日本媒體大幅報導，Keown也提到，最近日本最火熱的球員無疑就是大谷翔平。

一位東京女演員兼音樂家，同時也擔任過多位日本球員的翻譯Kota Ishijima，同時也是Tim Keown的好友道；「所有人的生活都完全被奧運影響了，然而沒有人想受到這樣的影響。「如果這在其他國家，應該已經變成革命了。」後續Kota Ishijima也半開玩笑地表示：「現在我們唯一的希望就是大谷翔平。」

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