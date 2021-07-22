東奧》美國隊掌旗官出爐！棒球隊內野手感性淚灑：至高榮耀

"It means everything to me ... to be able to lead Team USA is an absolute honor."



Team USA's @eddyalvarez90 was voted to be the flag bearer at the Tokyo @Olympics' opening ceremonies, the first baseball player to receive this honor. pic.twitter.com/fJTAlSQU9F — MLB （@MLB） July 21, 2021

〔體育中心／綜合報導〕國際奧委會（IOC）於去年修改規定，允許各國可採「一男一女」的雙人掌旗官，美國隊在今日揭曉掌旗人選，將由棒球隊內野手阿瓦瑞茲（Eddy Alvarez）及女籃名將柏德（Sue Bird）擔任。

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為響應兩性平權，國際奧委會於去年3月修改規定，希望各國在奧運開幕儀式上能有「一男一女」的雙人掌旗官。經過美國運動員的票選，美國奧林匹克與帕拉林匹克委員會於今日宣布，掌旗官由棒球隊內野手阿瓦瑞茲及4屆奧運女籃金牌選手柏德擔任。

阿瓦瑞茲屆時將成為美國隊第一位掌旗的棒球員，事實上阿瓦瑞茲擅長的不只是棒球，他還曾在2014年俄羅斯索契冬奧勇奪短道競速滑冰銀牌。阿瓦瑞茲去年在馬林魚隊時登上大聯盟，出賽12場，不過今年都在小聯盟。

大聯盟官方也特地放上阿瓦瑞茲被宣布成為掌旗官的反應，他感性流下眼淚並說：「能夠帶領美國隊是絕對的榮幸。」他也在聲明中寫道：「作為第一代的古巴裔美國人，我的故事代表了美國夢。我的家人為我做了很多犧牲，因此我才能有機會驕傲地揮動這面旗幟。」

被譽為WNBA史上最偉大球員的柏德，將在本屆奧運會幫助美國隊挑戰7連霸大業，並且尋求個人第5面金牌，有望寫下女籃歷史紀錄。

柏德也將成為繼美國女籃總教練史戴莉（Dawn Staley）後第2位掌旗的女籃球員，另外有趣的是，史戴莉掌旗的那屆奧運會（2004年）正是柏德第一次參賽，因此柏德也在聲明中寫道：「被選為美國隊的掌旗官是一種難以置信的榮譽，我知道這意味著甚麼，因為史戴莉在2004年被選中時，我親眼目睹了她的一切。」

阿瓦瑞茲。（資料照，法新社）

柏德。（資料照，法新社）

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