東奧》出國前驗3次都陰性抵日卻確診 智利女將泣：夢想被摧毀了...

智利跆拳道女將阿奎爾因在機場篩檢呈陽性，將被隔離10天，確定趕不上本屆奧運。（圖片取自阿奎爾IG）

〔體育中心／綜合報導〕東京奧運受到疫情影響延宕許久，好不容易終於要在本週23日登場，但昨卻陸續傳出有選手確診消息，智利跆拳道選手阿奎爾（Fernanda Aguirre）就因篩檢呈陽性被迫退出奧運，讓這位20歲女將傷心欲絕，受訪時提出希望能再重新檢驗。

阿奎爾曾在2019年利馬泛美運動會上奪得銅牌，身為智利代表隊唯一一位跆拳道選手的她，本屆賽事被寄予厚望，沒想到先前一直都是在烏茲別克受訓的阿奎爾，出境前的3次病毒檢測，結果都呈現陰性，但到了日本機場檢測卻呈陽性，確定為無症狀感染者，依規定得接受10天隔離，也得退出本屆奧運。

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隨後阿奎爾傷心地在Instagram發文表示自己「身心交瘁」，坦言「感到非常悲傷、痛苦和沮喪」。她在接受智利電視台訪問時也表示，希望重新再接受病毒檢測，因為在飛到日本前，她和團隊都是一同接受訓練，且三次核酸檢測結果都呈陰性，現在卻只有她一人檢測呈陽性。

「這讓我很生氣，」阿奎爾說道，「在這麼多犧牲後，我的夢想卻這樣被摧毀，我覺得這實在太不公平了。」

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