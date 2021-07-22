MLB》費城人要幹大事！ 鎖定多名強投、不惜支付豪華稅

小熊明星金布瑞與布萊恩。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕連續好幾年都只差一點就能夠打進季後賽的費城人隊，根據大聯盟報導指出，費城人將會在交易大限前出手，而且可能會補進不只一位明星球員。

大聯盟報導指出，在分區對手勇士傷了阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.），大都會德葛隆（Jacob deGrom）與林多（Francisco Lindor）都進傷病名單，國民隊勝率不到五成的情況下，大聯盟分析，這些因素讓費城人隊有機會闖進季後賽，中止9年的季後賽乾旱。

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《The Athletic》報導寫道，若新任棒球事務總裁唐布洛斯基（Dave Dombrowski）認為，若有辦法為球隊創造贏球的機會，那麼錢將不會是個大問題，因此有望在季中交易的時候做出重大的舉動，就算一舉超過豪華稅線也沒有關係，球團也給予唐布洛斯基相當大的信任。

消息指出，由於費城人的牛棚在季前補強後依舊相當殘破不堪，他們也已經詢問過市場上幾乎所有投手，主要是球隊的第四號先發，以及後援投手，其中包含小熊明星終結者金布瑞（Craig Kimbrel），天使終結者伊格雷西亞斯（Raisel Iglesias），海盜終結者羅德里奎茲（Richard Rodriguez）以及雙城明星牛棚大將羅傑斯（Taylor Rogers）。

除投手外，費城人甚至還有探詢過小熊明星「老大」布萊恩（Kris Bryant），馬林魚中外野手馬堤（Starling Marte），以及其他的外野手，但《The Athletic》文章指出，外野手並不是優先的選項。

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