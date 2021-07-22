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東奧》中國桌協主席稱場地「比平常小」 日網酸：先替輸球找藉口

2021/07/22 10:44

中國桌協主席劉國梁。（資料照，翻攝自網路）

〔體育中心／綜合報導〕中國隊桌協主席劉國梁先前在接受中央電視台時，曾指出舉辦桌球項目的東京體育館場地有點小，他擔心球員可能會不太安全，引發日本媒體關注報導，不過這也引起許多日本網友不滿，認為劉國梁只是要替輸球先找好藉口。

日前劉國梁在東京體育館場勘時，曾跟央視表示「原來世界大賽一般情況下是7x14擋板，然後決賽是8x16，剛才我量了一下，應該是6x11。再加上兩個裁判桌佔據的面積有點大，有點擔心運動員的跑動，跑動起來的安全，這是一個和以前不一樣的地方。」

中國隊男子桌球選手許昕在受訪時表示，看過比賽場地後，發現若想從側邊發球可能會撞到球場旁的隔牆，可能會被影響到。

許昕（左）。（資料照，美聯社）

兩人此番言論卻引發日本網友不滿，在相關新聞下留言「不喜歡的話就回去好了，根本就是在發牢騷，去南極和北極參加奧運好了」「每個國家都適用相同的規則吧，中國和南韓選手也太會抱怨了，再說條件是一樣的吧，難道中國選手對自己的應對能力沒有自信嗎？」還有日本網友調侃「是不是選手狀態不佳，想先替他們找輸球藉口。」

不過也有部分日本網友認為，如果球場真的不符合國際賽事的規定，主辦單位應該要趕快做出調整。

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