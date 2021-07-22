MLB》原定先發突然取消 金鶯2球員列肺炎傷兵名單

金鶯左投艾金。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕金鶯左投艾金（Keegan Akin）原定要在光芒系列賽最後一戰先發，但不料賽前卻移出比賽名單，金鶯宣布艾金和外野手桑坦德（Anthony Santander）列入肺炎受傷名單。

今日金鶯與光芒的比賽前，金鶯球團宣布將先發投手艾金和外野手桑坦德列入武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）傷病名單。根據美國媒體報導，總教練海德（Brandon Hyde）是在美國時間周二深夜得知情況，目前球團並未透露2人的檢測結果是否呈現陽性，或接觸過確診者。

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海德在受訪時僅說：「我們正在遵守肺炎協議，今天早上必須將他們列入肺炎傷兵名單。」並未更多細節或2人何時會歸隊，而金鶯球團緊急叫上3A的左投威爾斯（Alexander Wells）以及外野手Ryan McKenna支援。

金鶯外野手桑坦德。（資料照，美聯社）

根據《巴爾的摩太陽報》以及《CBS》報導指出，桑坦德在去年縮水賽季開季前曾確診，還因此錯過夏季訓練營，不過他當時通報症狀輕微，並且能後在隔離後加入球隊。

雖然是臨危受命上場先發，不過本場比賽也意外成為威爾斯在大聯盟的首次先發，他主投5.2局，被敲5支安打，挨了2轟，總共失3分，送出7次三振，有2次保送，無關勝敗，另外Ryan McKenna在本場比賽也有代跑和防守機會。終場金鶯是以4：5敗給光芒。

左投威爾斯臨危受命上場先發。（法新社）

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