晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》原定先發突然取消 金鶯2球員列肺炎傷兵名單

2021/07/22 10:00

金鶯左投艾金。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕金鶯左投艾金（Keegan Akin）原定要在光芒系列賽最後一戰先發，但不料賽前卻移出比賽名單，金鶯宣布艾金和外野手桑坦德（Anthony Santander）列入肺炎受傷名單。

今日金鶯與光芒的比賽前，金鶯球團宣布將先發投手艾金和外野手桑坦德列入武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）傷病名單。根據美國媒體報導，總教練海德（Brandon Hyde）是在美國時間周二深夜得知情況，目前球團並未透露2人的檢測結果是否呈現陽性，或接觸過確診者。

海德在受訪時僅說：「我們正在遵守肺炎協議，今天早上必須將他們列入肺炎傷兵名單。」並未更多細節或2人何時會歸隊，而金鶯球團緊急叫上3A的左投威爾斯（Alexander Wells）以及外野手Ryan McKenna支援。

金鶯外野手桑坦德。（資料照，美聯社）

根據《巴爾的摩太陽報》以及《CBS》報導指出，桑坦德在去年縮水賽季開季前曾確診，還因此錯過夏季訓練營，不過他當時通報症狀輕微，並且能後在隔離後加入球隊。

雖然是臨危受命上場先發，不過本場比賽也意外成為威爾斯在大聯盟的首次先發，他主投5.2局，被敲5支安打，挨了2轟，總共失3分，送出7次三振，有2次保送，無關勝敗，另外Ryan McKenna在本場比賽也有代跑和防守機會。終場金鶯是以4：5敗給光芒。

左投威爾斯臨危受命上場先發。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。