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東奧》2米高俄選手只能彎頭進浴室 網酸：床用紙板後又一傑作

2021/07/22 11:26

俄國選手抵達奧運選手村後，213公分的排球選手沃爾維切（Artem Volvich）就完全不能直挺挺地進入浴室，得彎著頭才能步入這狹小的空間。（圖翻攝自fabiopaleixo推特）

〔即時新聞／綜合報導〕日本東京奧運將於明（23）日正式拉開序幕，包含台灣代表隊等各國選手皆已抵達選手村休息備賽，但房內卻有許多不貼心甚至令人傻眼的設計，除了俄羅斯擊劍教練痛批屋內設施像中古世紀外，俄國身高198公分的網球選手進入浴室後，頭竟然直接頂到天花板；而另一位213公分的選手則得彎著頭才能進入。

根據《詩華日報》報導，長期駐點於莫斯科的巴西記者阿萊索（Fábio Aleixo），這次與俄羅斯奧運代表團隨行，一同前往東京進行賽事貼身採訪，一進到選手下榻的住處後，他發現浴室天花板設計很低，體型較高的選手「無法站立洗澡」。

報導提到，198公分的俄國網球選手哈查諾夫（Karen Khachanov），進入浴室後，頭剛好頂到天花板；另外，排球選手沃爾維切（Artem Volvich）身高更超過2公尺，來到213公分，就完全不能直挺挺地進入浴室，得彎著頭才能步入這狹小的空間。

報導指出，見到如此不貼心的設計，阿萊索記者除了發推特紀錄這些狀況外，他本人也進入浴室實測，竟發現他也無法好好洗澡，蓮蓬頭並無「掛式設計」，只能手拿蓮蓬頭，或者坐著盥洗，也讓網友痛批：「是按照日本人平均身高設計的嗎？」、「床用紙板做的，浴室挑高不夠，仍希望您能睡得安穩？」

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