MLB》進逼大谷翔平！小葛雷諾又開轟、明星賽後長打率超驚人

小葛雷諾開轟，賽季第32轟到手。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥與紅襪之戰，小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）敲出明星賽後第4發全壘打，以32轟緊追大谷翔平，不過這場比賽紅襪靠著全場5轟，以7：4擊敗藍鳥收下勝利。

小葛雷諾在明星賽後手感依舊火燙，今天2打數敲出1轟，選到2次保送上壘被三振一次，跑回2分。藍鳥打者今日共打進3轟，史普林格（George Springer）敲出2分彈，赫南德茲（Teoscar Hernandez）進帳一發陽春彈，藍鳥今天4分全都是由全壘打打回來的。

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紅襪方面，赫南德茲（Kike Hernandez）、德弗斯（Rafael Devers）、查維斯（Michael Chavis）、馬丁尼茲（J.D. Martinez）、倫弗洛（Hunter Renfroe）五人開轟，全場9安灌進7分，終場就以7：4拿下勝利。

小葛雷諾今年沒有參加明星賽的全壘打大賽，目前他在明星賽出賽5場，雖然打擊率不高僅2成67，但他4支安打全部都是全壘打，而且上壘率依舊有4成21的高水準，長打率高達1.067，攻擊指數1.488，目前32轟也僅次於大谷翔平的34轟，位居聯盟第二。

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