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東奧》「美國隊是可以被擊敗的」 杜蘭特談熱身賽輸球非壞事

2021/07/22 10:45

杜蘭特（右）。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕即將在東京奧運挑戰4連霸的美國男籃，目前已有8名選手抵達日本，今日是抵日後首度訓練，杜蘭特（Kevin Durant）談到先前熱身賽的失利，也讓全隊學到教訓。

由NBA球星組成的豪華夢幻隊，先前在熱身賽接連敗給奈及利亞、澳洲，雖然之後連勝阿根廷、西班牙，但中間又經歷換將問題，這支美國男籃在登上東奧舞台前，可說是一波三折。

根據《紐約郵報》報導，杜蘭特指出熱身賽輸球，提醒全隊美國隊是可以被擊敗的，因為這對挑戰金牌的路上，反而是一件好事。「是的，我們正在理解總教練帕波維奇（ Gregg Popovich）在攻防兩端的指示，隊友們在團隊中的角色定位磨合的越來越好，這會讓我們在真正的比賽開始時更加順利。」杜蘭特說道。

杜蘭特直呼：「所以很高興，之前輸球能讓我們往自己嘴巴打上一拳，告訴我們不會有輕而易舉的事情，很多人習慣美國隊贏球，輸球讓所有人感到震驚，很高興能及時發現問題，希望輸球已經結束了。」

杜蘭特也談到，其他國家都想擊敗美國隊、看到他們失敗，所以每場比賽都會有很大的壓力，「而且我相信其他球隊看到我們輸球，他們會對比賽充滿信心，但我們期待著挑戰。」

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