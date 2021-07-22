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MLB》第29轟出爐！小塔提斯2分砲結束本季最長全壘打荒（影音）

2021/07/22 11:00

〔體育中心／綜合報導〕已連續7場未敲全壘打的小塔提斯（Fernando Tatis Jr.），終於在今日與勇士的雙重賽第一戰中開轟，於5局上敲出2分砲，終場幫助教士以3：2勝出。

今日教士與勇士進行7局雙重賽，前幾戰狀況不理想的教士先發投手派岱克（Chris Paddack），本役表現不俗，主投5局被敲3支安打，沒有任何失分，送出1次三振。

教士打擊方面，「二游搭檔」皆有建功，南韓好手金河成在此戰擔任先發第7棒二壘手，2打數1安打，有1分打點。這1分是在4局上取得，當時普洛法（Jurickson Profar）敲二壘安打，接著靠暴投上到三壘，下一棒的金河成敲中外野高飛犧牲打，幫助球隊先馳得點。

游擊新星小塔提斯則是繳3打數2安打，有1支2分砲。這支全壘打出現在5局上，小塔提斯在1出局一壘有人情況下上場打擊，他在1好3壞後相中92英哩滑球，一棒將小白球送上左外野看台，第29轟出爐，幫助教士再添2分，比數3：0。小塔提斯的這一轟也結束本季最長的7場全壘打荒，他也曾在6月發生連續7場未開轟的窘境。

勇士則是到了6局上才有分數進帳，靠著連續安打攻占二三壘，接著教士發生補逸奉送1分，萊利（Austin Riley）高飛犧牲打再追1分，不過此後未再有得分，終場教士以3：2擊敗勇士。

小塔提斯本季第29轟出爐。（美聯社）

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