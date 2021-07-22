東奧》就怕同機太尷尬！ 太陽一哥提前赴日避開公鹿2將

同機太尷尬，太陽一哥布克傳出會提前赴日。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕東京奧運將在明（23）日開幕，昨在NBA冠軍金盃爭奪戰失利的太陽一哥布克（Devin Booker），仍得和奪冠的公鹿對手米德爾頓（Khris Middleton）、J.哈勒戴（Jrue Holiday）一起啟程前往東京參賽，但就怕在機上氣氛尷尬，太陽記者透露布克將會提早出發，避免和兩位2公鹿球員一起搭機。

NBA總冠軍賽今在公鹿封王下落幕，入選美國隊的三位成員，公鹿米德爾頓、J.哈勒戴（Jrue Holiday）以及太陽布克，將在週六乘坐私人飛機出發前往東京，預計趕得上美國男籃週日對上法國的首戰。

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昨天才在場上廝殺，今就得變隊友一起披上美國隊球衣，布克先前受訪時曾表示，必須要與爭冠對手J.哈勒戴和米德爾頓一起在場上合作可能會很艱難，但認為「代表國家和在總冠軍賽中相互競爭，是完全不同的動力，我非常尊重那些在最高水平上競爭的人」。

然而就怕搭同一班飛機太尷尬，《AZ Central》記者Duane Rankin爆料，布克計畫在幾小時後就立刻飛往東京，如此一來就能避免和與兩位公鹿對手同班機的尷尬時刻了。

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