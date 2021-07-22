MiLB》相隔17年！ 洋基3A飆出接力無安打比賽（影音）

COMBINED NO-HITTER



Congratulations to Luis Gil, Reggie McClain and Stephen Ridings! pic.twitter.com/3yPot048H3 — SWB RailRiders （@swbrailriders） July 22, 2021

〔體育中心／綜合報導〕洋基小聯盟3A史克蘭頓/威爾克斯巴里鐵道騎士隊（Scranton/Wilkes-Barre RailRiders）今天在先發投手，農場排名第五號球員吉爾（Luis Gil）帶領下，完成接力無安打比賽，以8：0擊敗國民3A。

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吉爾今天先發6局，飆出9K，投出2次保送退場，接手的Reggie McClain投出2局飆2K無安打，Stephen Ridings主投1局無安打，聯手完成無安打比賽。

這場比賽是洋基自2004年5月20日以來，3A的第一場無安打比賽。同時也是隊史第一次的聯手無安打比賽，不過鐵道騎士隊史上次的無安打比賽其實發生在2006年，但當時這支球隊仍隸屬於費城人系統，直到2007年才改隸屬於洋基球團。

吉爾在2018年的交易案中，從雙城隊被送往洋基，他在本季從2A被升上3A，於3A的7場先發當中，吉爾主投29局，送出36次三振，19次保送，防禦率4.03，拿下3勝0敗。

洋基3A今日先發投手吉爾。（圖片取自推特）

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