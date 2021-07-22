東奧》五朝元老盧彥勳最後一舞 首戰對世界第5茲維瑞夫

盧彥勳。（資料照，取自臉書）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕東京奧運網球單、雙打籤表今出爐，已連續5屆參賽的台灣網球「五朝元老」盧彥勳，首輪將對上世界排名第5的德國好手茲維瑞夫（Alexander Zverev），預料會是一場硬仗。

盧彥勳職業生涯20年，代表台灣征戰大小國際賽事，從2004年雅典奧運起，即將第5度五環殿堂出擊，這次也將是他選手生涯最後一舞，期許自己能有好的發揮，畫下完美句點。

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今籤表出爐，男單共64籤，盧彥勳首輪碰上茲維瑞夫，兩人交手各取得1勝1負，盧彥勳曾在2016年加拿大千分等級的名人賽奪勝，至於最近一次碰頭則是在2017年邁阿密名人賽。

盧彥勳在前天抵達東京後就開始積極備戰，他將在明天開幕式與「舉重女神」郭婞淳共同擔任台灣掌旗官，至於網球賽事將於週六在有明網球森林公園登場，賽程待官方公布。

女雙共32籤，第5種子詹詠然／詹皓晴首戰對上羅馬尼亞組合妮可拉絲古（Monica Niculescu）歐拉露（Raluca Olaru），謝語倢／許絜瑜則將遭遇捷克頭號種子雷茲可娃（Barbora Krejcikova）／西尼亞可娃（Katerina Siniakova）。

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