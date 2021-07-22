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體育 2020東京奧運 Just in 快報

東奧》開幕式保密到家 維安創日本最大規模

2021/07/22 11:33

本次奧運開幕式將創下日本最大規模。（路透）

〔中央社〕日本東奧7月23日開幕表演內容被視為「最高機密」保密到家，開幕當天才會揭曉。另外，為確保東奧及帕運期間安全無虞，日本警察廳總計動員史上最大規模的近6萬警力投入維安。

●日皇德仁出席東奧開幕式發表宣言

日本共同社報導，東奧開幕式7月23日登場，預計從日本時間晚間8時（台灣時間晚間7時）持續到11時30 分，較原訂的11時延長30分鐘，主要是為了COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫對策，每位選手進場時必須與其他選手保持兩公尺安全距離。

掌管日本皇室等事務的宮內廳表示，擔任東奧及帕運名譽總裁的日皇德仁7月23日將前往東奧主場館國立競技場出席東奧開幕式，並發表開幕宣言；皇后雅子將不會同行。

由於絕大多數比賽場館不開放觀眾進場，日本皇室人員原則上將不會到場觀賽。

奧林匹克憲章載明主辦國元首在開幕式發表開幕宣言。日本1964年主辦東京奧運及1972年主辦札幌冬奧時，當時的昭和天皇都以名譽總裁身分發表開幕宣言。

2020年東奧及帕運4場開閉幕式共同概念是Moving Forward；東奧開幕式概念是United by Emotion；東奧閉幕式概念是Worlds we share。

在開閉幕主場館的東京都國立競技場設置的聖火台，由日本設計師佐藤大操刀。佐藤大在歐洲等地多次獲獎，為迎接2024年巴黎奧運，也負責法國高鐵TGV的設計。

●開幕式進場人數銳減

由於東京都疫情趨於嚴峻，開幕式已決定閉門舉行，原本希望讓IOC及贊助商等相關人士總計約萬人進場的方向，也被迫修正到僅讓約數百人進場。

台灣原本已宣布派行政院政務委員唐鳳代表出席東奧開幕式，但行政院發言人羅秉成18日表示，為配合國際奧會針對各國發布的防疫規範，並考量奧運主辦國日本的防疫需要，唐鳳將取消原訂前往東京奧運的行程。

唐鳳在臉書發文表示，對選手的支持、對奧運的祝福以及對日本的感謝三件事情都沒有改變，有機會仍盼能前往日本，為促進交流盡一份心力。

美國政府已宣布由第一夫人吉兒（Jill Biden）代表出席東奧開幕式；加拿大政府則表示總理杜魯道（Justin Trudeau）不會出席開幕式。

有關開幕式表演內容，目前大部分都沒有公布，已知日本喜劇表演團體GAMARJOBAT成員HIRO-PON，將在開幕式上表演。

日刊現代日前報導，東奧暨帕運組織委員會公關部門曾表示，「有關（開幕式）表演節目，到開幕當天敬請期待」，顯示對開幕式演出內容保密到家。

東奧開閉幕式的表演原本委託狂言師野村萬齋負責統籌，但儀典製作團隊去年12月解散，演出計畫重回原點。

●開幕式內容遭媒體披露曾引發爭議

日本雜誌週刊文春及網路版的文春線上，曾報導東奧開閉幕式的表演內容，結果招致東奧暨帕運組織委員會嚴重抗議，「極為遺憾，演出內容是高度機密性的秘密情報」。

週刊文春報導指出，當時負責籌劃東京奧運開幕式的負責人佐佐木宏，曾提案開幕式要由身材圓潤的女演員渡邊直美扮豬，取「奧林匹克」與「奧林pig」諧音，但遭內部強烈反對撤回，佐佐木也因引發爭議請辭。

跟東奧開幕式相關，開幕式作曲人之一的日本音樂人小山田圭吾，過去接受雜誌專訪時「自白」學生時代曾霸凌同學，他16日在個人網頁及社群網站為此道歉。

日媒報導，小山田過去的霸凌「黑歷史」有違東奧概念之一的「多元化與和諧」，在日本社群網站引發不小爭議。

●藍色衝擊波將飛越東京上空

日本航空自衛隊15日表示，航空自衛隊「藍色衝擊波」飛行表演隊，將在開幕日當天飛越東京都上空；確切時間將待開幕日當天公布。

藍色衝擊波當天將從東京都廳附近空域往南朝東京鐵塔方向飛行；之後飛越晴空塔附近空域後，再飛越東京都廳上空往開幕主場館國立競技場飛行。

藍色衝擊波當天會在天空噴射出奧運五環的五種顏色；若當天受天候等影響，飛行計畫可能有所變化。

●東奧帕運期間動員近6萬警力維安

產經新聞報導，日本警察廳16日說明，從東奧開幕日起到帕運閉幕日止，在全日本將動員史上最大規模的約5萬9900名警力負責維安。

即使受到疫情影響大多數比賽場館舉行閉門賽事，但在場館負責維安的民間保全人員每天最多將高達1萬8100人，同屬史上最大規模。東奧賽事將在9都道縣42個場館舉行。

另外，TBS電視台報導，日本自衛隊為協助東奧及帕運賽事順利進行，將派遣陸上、海上及航空自衛隊共約8500名自衛隊員投入，在競技場館附近進行空中警戒及網路安全等任務。

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