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MLB》手腕傷勢仍未痊癒 紅人明星強打今再檢查發現微骨折

2021/07/22 11:50

紅人明星強打卡斯泰拉諾斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕紅人明星強打卡斯泰拉諾斯（Nick Castellanos）在上週與釀酒人的比賽中，遭觸身球擊中手部受傷，然而一周過去後仍感到不適，卡斯泰拉諾斯在今日經掃描後被檢查出有微骨折。

卡斯泰拉諾斯是在美國時間7月16日的比賽中受傷，雖然他在20日的比賽中替補上場守備，並且打了一個打席，但仍受傷勢影響。卡斯泰拉諾斯今日接受訪問時說：「我今天進行了電腦斷層（CT）掃描， 我的手腕有微骨折，我正在處理。我必須得修休息，我要花幾天看看我的狀況到哪了。」

雖然前天有上場打一個打席，但卡斯泰拉諾斯認為自己並無法100%揮棒，他說：「我大概是50%，我試了幾天並且揮棒看看我現在的狀況在哪，但我可能只有50%。」

根據《theScore》報導指出，卡斯泰拉諾斯在受傷後其實並沒有進傷兵名單，因為當時的X光顯示沒有骨折，不過《Redleg Nation》的筆者就指出X光通常看不到細微的骨折，沒有明顯的跡象，而電腦斷層掃描則可以更精確得知狀況。

卡斯泰拉諾斯本季有18轟，59打點，打擊三圍.329/.383/.582，紅人戰績49勝47敗排國聯中區第2，與龍頭釀酒人有6.5場勝差。

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