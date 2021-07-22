晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 2020東京奧運 Just in 快報

東奧》東京奧運明天開幕 教育部臉書公布國手練習照

2021/07/22 11:18

唐嘉鴻。（圖由體育署提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕雖然選手搭包機經濟艙、官員搭商務艙引眾怒，但東京奧運明天開幕，教育部在官方臉書公布國手練習照，國手們個個努力奮戰的表現令人感動，半天已超過3千人按讚，紛紛留言為選手加油！台灣加油！

教育部臉書小編大公開國手練習照，小編雅婷說，知道大家都很關心選手的狀態，未來會持續透過社群和大家分享。

目前選手們已經陸續抵達東京，摩拳擦掌，準備好在運動賽事的最高殿堂上大展身手。教育部臉書小編雅婷獲得不少選手練習時的照片，給大家鼻芳一下，一起來看看我們自豪的選手，在賽前這段準備時間，帥氣的練習英姿。

教育部也邀請大家守在螢幕前，留言替國手加油，會不定時提醒他們來看看的，官網有更多選手資訊https://olympic-ct.sa.gov.tw/

丁華恬。（圖由體育署提供）

林佳恩、雷千瑩、譚雅婷。（圖由體育署提供）

蕭佑然。（圖由體育署提供）

陳念琴。（圖由體育署提供）

李智凱。（圖由體育署提供）

吳佳穎、田家榛。（圖由體育署提供）

張筑涵。（圖由體育署提供）

洪源禧。（圖由體育署提供）

黃筱雯。（圖由體育署提供）

魏均珩、湯智鈞、鄧宇成。（圖由體育署提供）

馮俊凱。（圖由體育署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。