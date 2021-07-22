東奧》東京奧運明天開幕 教育部臉書公布國手練習照

唐嘉鴻。（圖由體育署提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕雖然選手搭包機經濟艙、官員搭商務艙引眾怒，但東京奧運明天開幕，教育部在官方臉書公布國手練習照，國手們個個努力奮戰的表現令人感動，半天已超過3千人按讚，紛紛留言為選手加油！台灣加油！

教育部臉書小編大公開國手練習照，小編雅婷說，知道大家都很關心選手的狀態，未來會持續透過社群和大家分享。

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目前選手們已經陸續抵達東京，摩拳擦掌，準備好在運動賽事的最高殿堂上大展身手。教育部臉書小編雅婷獲得不少選手練習時的照片，給大家鼻芳一下，一起來看看我們自豪的選手，在賽前這段準備時間，帥氣的練習英姿。

教育部也邀請大家守在螢幕前，留言替國手加油，會不定時提醒他們來看看的，官網有更多選手資訊https://olympic-ct.sa.gov.tw/

丁華恬。（圖由體育署提供）

林佳恩、雷千瑩、譚雅婷。（圖由體育署提供）

蕭佑然。（圖由體育署提供）

陳念琴。（圖由體育署提供）

李智凱。（圖由體育署提供）

吳佳穎、田家榛。（圖由體育署提供）

張筑涵。（圖由體育署提供）

洪源禧。（圖由體育署提供）

黃筱雯。（圖由體育署提供）

魏均珩、湯智鈞、鄧宇成。（圖由體育署提供）

馮俊凱。（圖由體育署提供）

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