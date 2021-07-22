東奧》男單籤表出爐 誰能擋住球王喬科維奇奪金？

喬科維奇今天進行練球。（美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕東京奧運單打籤表今出爐，第4度踏上五環殿堂的世界球王喬科維奇（Novak DJokovic），首輪將對上排名139的玻利維亞選手德里安（Hugo Dellien），續朝男單史無前例的「年度金滿貫」挑戰邁進。

喬科維奇2008年北京奧運拿下男單銅牌為最佳成績，2012年倫敦奧運4強止步，2016年里約奧運則在首輪爆冷出局。

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今年狀態絕佳的喬科維奇，已在澳網、法網和溫網奪冠，加上世界排名前10有5人已退賽，包含西班牙納達爾（Rafael Nadal）、奧地利提姆（Dominic Thiem）、瑞士費德爾（Roger Federer）、義大利貝雷帝尼（Matteo Berrettini）、加拿大沙波瓦洛夫（Denis Shapovalov），喬帥有大好機會問鼎生涯首金。

不只要添加個人生涯榮耀，喬帥將挑戰成為納達爾和美國傳奇阿格西（Andre Agassi）後，史上第3位完成生涯金滿貫成就的男單球員，此外，他有機會在壓軸登場的美網捧冠，晉升史上首位在單一年度端出四大滿貫賽金盃，和奧運金牌的男人。

世界排名第2俄國梅德維夫（Daniil Medvedev），首輪對上排名40的哈薩克好手巴伯里克（Alexander Bublik），4強潛在對手為排名第4的希臘名將西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），決賽則可能遭遇喬科維奇。

兩屆奧運金牌英國穆雷（Andy Murray）首輪則對上世界排名15的加拿大阿里亞辛（Felix Auger-Aliassime）。

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