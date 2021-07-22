東奧》10秒黑歷史惹毛猶太人！奧運節目導演開幕前夕遭解任（影音）

日本前搞笑藝人小林賢太郎，因過去在相聲拿「猶太人大屠殺」當笑點，今遭奧運組委會解任。（圖片取自推特）
〔記者龔乃玠／綜合報導〕擔任東京奧運開幕式表演節目負責人的日本前搞笑藝人小林賢太郎，因過去在相聲拿「猶太人大屠殺」當笑點，引發國際人權組織「西蒙·維森塔爾中心」抗議，今遭奧運組委會解任。
小林賢太郎擔任奧運開閉幕式創意團隊的節目導演，卻被翻出1998年在NHK教育節目的搞笑片段，內容設定為2人思考下週企劃，且須符合節目製作人「寓教於樂」的要求，當時小林在對白說，「那我們就來打棒球吧。」
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隨後他在對白解釋，先在紙做成球棒和棒球上寫著「球棒」、「球」的文字，至於看台的觀眾席，在剪成「人」形紙上寫「人」字，「也就是說，我們用『文字』來做成棒球場。」
搭擋在對白回應，「剛好，我這邊有很多剪成人字形的紙。」小林以一副想起某件事的語氣說道，「啊，是那時說要做『猶太人大屠殺遊戲』的紙吧。」即便內容提及猶太人大屠殺約10秒，片段在推特被大量轉載。
「<ユダヤ人大量惨殺ごっこ> 五輪開会式演出・小林賢太郎が演じた『ホロコーストいじり』ネタ」https://t.co/gqgkGbaxEG— 日没 （@gantanrrr） July 21, 2021
ラーメンズ小林賢太郎のホロコーストをコントの笑いのネタにした部分。流れがわかるようにしたら長くなったがユダヤ人大量惨殺という部分を見たければ最後の10秒くらいだけでいい pic.twitter.com/DwOyQDBZ8d
美國人權組織「西蒙·維森塔爾中心」抗議，這是充滿惡意的反猶式笑話，「不管是多會創作的人，都沒有嘲笑納粹大屠殺犧牲者的權利，東京奧運起用這個人物是對600萬猶太人的污辱。」
小林賢太郎今在開幕式前一天遭東奧組織委員會火速解任，先前參與開幕式表演作曲的音樂人小山田圭吾，也因被翻出霸凌的黑歷史而退出東奧團隊。