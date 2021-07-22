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東奧》10秒黑歷史惹毛猶太人！奧運節目導演開幕前夕遭解任（影音）

2021/07/22 12:07

日本前搞笑藝人小林賢太郎，因過去在相聲拿「猶太人大屠殺」當笑點，今遭奧運組委會解任。（圖片取自推特）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕擔任東京奧運開幕式表演節目負責人的日本前搞笑藝人小林賢太郎，因過去在相聲拿「猶太人大屠殺」當笑點，引發國際人權組織「西蒙·維森塔爾中心」抗議，今遭奧運組委會解任。

小林賢太郎擔任奧運開閉幕式創意團隊的節目導演，卻被翻出1998年在NHK教育節目的搞笑片段，內容設定為2人思考下週企劃，且須符合節目製作人「寓教於樂」的要求，當時小林在對白說，「那我們就來打棒球吧。」

隨後他在對白解釋，先在紙做成球棒和棒球上寫著「球棒」、「球」的文字，至於看台的觀眾席，在剪成「人」形紙上寫「人」字，「也就是說，我們用『文字』來做成棒球場。」

搭擋在對白回應，「剛好，我這邊有很多剪成人字形的紙。」小林以一副想起某件事的語氣說道，「啊，是那時說要做『猶太人大屠殺遊戲』的紙吧。」即便內容提及猶太人大屠殺約10秒，片段在推特被大量轉載。

美國人權組織「西蒙·維森塔爾中心」抗議，這是充滿惡意的反猶式笑話，「不管是多會創作的人，都沒有嘲笑納粹大屠殺犧牲者的權利，東京奧運起用這個人物是對600萬猶太人的污辱。」

小林賢太郎今在開幕式前一天遭東奧組織委員會火速解任，先前參與開幕式表演作曲的音樂人小山田圭吾，也因被翻出霸凌的黑歷史而退出東奧團隊。

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