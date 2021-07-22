東奧》高雄國小桌球隊 用圖畫為奧運國手加油

高雄市鼓山區中山國小桌球隊學童，以圖畫為將在東京奧運為國爭光的國手們打氣。（中山國小提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕東京奧運明天（23日）開幕，為幫台灣的奧運國手加油打氣，高雄市鼓山區中山國小桌球隊學童，利用暑假期間，在家畫圖給國手們鼓舞士氣，中山國小體育老師鍾淑芳表示，小朋友們以「桌球神童」林昀儒為努力的目標，也希望台灣選手能獲得好成績。

鍾淑芳指出，這些小小桌球隊的學童，在家帶著弟弟妹妹一起畫圖，希望用自己小小的正向力量，盼選手們為國爭光，即使這幾天奧運國手因機位、住宿等問題在社會上引發爭議，但在他們的小小世界裡，只是單純的想為選手加油，未來也以能當上桌球國手為目標，特別是大家都很崇拜有「桌球神童」之稱的林昀儒，是他們的超級偶像。

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高雄市鼓山區中山國小桌球隊學童，以圖畫為將在東京奧運為國爭光的國手們打氣。（中山國小提供）

此外，中山國小日前也被爆出，防疫期間老師帶學生在室內體育館群聚練習，中山國小總務主任張天河表示，3級警戒期間，家長無法陪伴的學生仍可到校且學校必須安置學習，而且19日警方獲報到場時，現場就只有1名老師和2位學生，並無群聚問題。

當天在場的老師鍾淑芳說，當時體育館內只有她和她的兒子、女兒，她是體育老師，體育館就是她的教室，當天她在體育館備課，也都有戴口罩，而且暑假期間要到校，所以將小孩帶到學校安置就近照顧，體育館是她的教室，防期期間並沒有對外開放，當天員警也確認過沒有群聚和運動行為，並未違反相關防疫規定，對於被檢舉關注也頗為無奈。

中山國小體育老師鍾淑芳對遭檢舉在室內體育場館帶學生上課一事回應，當天僅她和2名子女在場，身為體育老師的她在備課，子女是在一旁用平台學習。（記者許麗娟攝）



中山國小位於4樓的室內體育館，也是體育老師的教室和工作室。（記者許麗娟攝）



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