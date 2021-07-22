東京奧運點將錄》不預設成績 楊昆弼要靠「強心臟」證明自己

楊昆弼。（資料照，記者陳志曲攝）

楊昆弼

生日：1998.8.11（22歲）

身高：185公分

生涯豐功偉業：

2018年雅加達亞運男子不定向飛靶 金牌

2018年雅加達亞運混合不定向飛靶 銀牌

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2019年拿坡里世大運男子不定向飛靶 金牌

2019年拿坡里世大運混合不定向飛靶 銀牌

2019韓國世界盃不定向飛靶男女混合賽 銅牌

楊昆弼從小就展露射擊天份，4歲時買了玩具槍開始愛上射擊，還不滿10歲就是夜市神槍手，讓夜市老闆看到他來就害怕，乾脆讓他免費打到爽，小學6年級時跟爸爸到靶場打飛靶，著迷於打中靶心的感覺、也正式走上射擊訓練之路。

他在2013年南京青年亞運會男子不定向飛靶射下銅牌，2016年首度踏上奧運舞台，但在資格賽止步，2017年青年世界盃德國站拿下銀牌，2018年參賽印尼雅加達亞運，在男子不定向飛靶以平世界紀錄、破亞運紀錄好成績射下金牌，在混合不定向飛靶也拿下銀牌。

2019年拿坡里世界大學運動會，楊昆弼展現大將之風，在不定向飛靶資格賽排名第一晉級決賽，最後也順利拿下金牌。但世大運過後，楊昆弼陷入罕見低潮，去年歷經多場奧運資格賽，最後杜哈亞錦賽才驚險搭上東京奧運末班車，遞補取得奧運門票。

有別於2016年首度踏上奧運殿堂，期待但什麼都不懂，這一次楊昆弼準備萬全再次挑戰奧運，有了更多經驗磨練，雖然不預設成績，但希望可以拚出好表現，這次要靠「強心臟」來證明自己。

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