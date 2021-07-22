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東京奧運點將錄》高中才愛上射擊 林穎欣挺進奧運盼突破自己

2021/07/22 13:22

林穎欣。（資料照，記者林正堃攝）

林穎欣

生日：1999.4.22（22歲）

身高：164公分

生涯豐功偉業：

2018年雅加達亞運混合10公尺空氣步槍 金牌

2018年慕尼黑世界盃10公尺空氣步槍 金牌

2019年拿坡里世大運團體10公尺空氣步槍 銀牌

2019年拿坡里世大運10公尺空氣步槍 銀牌

和其他幾位射擊選手不同，22歲的林穎欣到高中才剛始愛上射擊，槍齡還不到7年，不過她卻展現驚人天賦，只花一年時間就掌握空氣步槍的基本關鍵要領，從高二開始參加全國比賽就屢屢打破全國記錄，之後代表學校及國家參賽屢屢獲得佳績，先是於雪梨獲得青少年世界盃銀牌，而後參與世界盃昌原站奪下銀牌，一個月後又在慕尼黑擊敗中國選手吳明陽獲得生涯首座世界盃冠軍。

林穎欣自我要求高，知道自己起步晚，所以更要比其他人多付出時間練習，進入射擊隊後，如同白紙的她，每天都留下加強練習，常常一練就到深夜，還得麻煩教練載她回家，在教練、師長眼中，林穎欣比一般人更堅強，練習也很能吃苦，先前在奪金後因距離自己設定目標少了0.6分曾難過落淚，對自我的要求比任何人都嚴格，也是她能成功的最大因素。

2018年，林穎欣在慕尼黑射擊世界盃10公尺空氣步槍奪金，雅加達巨港亞運混雙摘金，之後她雖然因手傷、換槍等問題，一度陷入低潮，但2019年拿坡里世大運找回好手感，團體奪銀、個人摘銅，年終賽則收下銀牌，2019年也搶下2020年東京奧運射擊門票。

東京奧運雖然因為疫情延後一年，但林穎欣近況調整不錯，並未受到疫情影響，訓練作息都正常，也找到更好方法，期許成績能不斷突破進步，而談起奧運的展望，這位22歲女將平常心面對，「目標不要期望太高，畢竟我第一次參賽，不要有太多期望，能夠進入奧運殿堂已經很光榮了，沒有得到牌，沒關係，至少我有這經驗，這是其他人沒有的。」

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