MLB》水牛城「告別戰」 藍鳥球員脫帽致意Say Goodbye！

藍鳥球員和教練脫帽向球迷致意。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕因疫情影響以水牛城3A球場Sahlen Field為家的藍鳥,日前終於獲得政府同意,將回到多倫多「真正的家」,而藍鳥也在今日水牛城的「告別戰」特別向球迷們致意表達感謝。

今日水牛城「告別戰」中藍鳥球員和教練們特地在第三局從休息室走出來,向在場的所有球迷致意,電子看板也顯示「感謝水牛城」的字樣,雖藍鳥最終以4:7不敵紅襪,但仍不減藍鳥對這座城市的感謝之情,比賽結束後,球場也響起歌曲《Homeward Bound》(前往回家的方向)宣告「藍鳥將要回家了!」

電子看板顯示「感謝水牛城」的字樣。(法新社)

藍鳥於去年縮水球季在水牛城打了26場主場比賽,今年球季則先在佛羅里達州打了21場比賽,後來6月天氣潮熱北遷水牛城,關於在水牛城的這兩個球季,總教練蒙托亞(Charlie Montoyo)說:「在這裡我們度過一段不錯的時光,我們永遠不會忘記這是我們去年打進季後賽的地方,台上的觀眾很棒,我們的工作人員提出感謝球迷的點子真的很棒。」

來到水牛城的藍鳥也圈粉當地民眾,土生土長的水牛城人、同時也是一名體育專欄作家的Mike Harrington透露說:「現在有很多年輕人都變成藍鳥的球迷,小孩們真的很喜歡這支球隊,他們還說『我想要去多倫多看比賽』,這真的太棒了。」而藍鳥總裁夏皮羅(Mark Shapiro)也表示「我認為我們已經培養了一些粉絲群」,甚至說:「希望那些人可以來趟旅行北上看看我們。」

根據《美聯社》報導指出,水牛城自1915年的聯邦聯盟賽事後,就再也沒有舉辦過大聯盟比賽。

藍鳥日前獲得加拿大政府同意,將於美國時間7月30日回到多倫多主場比賽。

Goodnight, Buffalo. Thank you for everything pic.twitter.com/H4s00mV9mx