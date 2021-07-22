MLB》水牛城「告別戰」 藍鳥球員脫帽致意Say Goodbye！

藍鳥球員和教練脫帽向球迷致意。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕因疫情影響以水牛城3A球場Sahlen Field為家的藍鳥，日前終於獲得政府同意，將回到多倫多「真正的家」，而藍鳥也在今日水牛城的「告別戰」特別向球迷們致意表達感謝。

今日水牛城「告別戰」中藍鳥球員和教練們特地在第三局從休息室走出來，向在場的所有球迷致意，電子看板也顯示「感謝水牛城」的字樣，雖藍鳥最終以4：7不敵紅襪，但仍不減藍鳥對這座城市的感謝之情，比賽結束後，球場也響起歌曲《Homeward Bound》（前往回家的方向）宣告「藍鳥將要回家了！」

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電子看板顯示「感謝水牛城」的字樣。（法新社）

藍鳥於去年縮水球季在水牛城打了26場主場比賽，今年球季則先在佛羅里達州打了21場比賽，後來6月天氣潮熱北遷水牛城，關於在水牛城的這兩個球季，總教練蒙托亞（Charlie Montoyo）說：「在這裡我們度過一段不錯的時光，我們永遠不會忘記這是我們去年打進季後賽的地方，台上的觀眾很棒，我們的工作人員提出感謝球迷的點子真的很棒。」

來到水牛城的藍鳥也圈粉當地民眾，土生土長的水牛城人、同時也是一名體育專欄作家的Mike Harrington透露說：「現在有很多年輕人都變成藍鳥的球迷，小孩們真的很喜歡這支球隊，他們還說『我想要去多倫多看比賽』，這真的太棒了。」而藍鳥總裁夏皮羅（Mark Shapiro）也表示「我認為我們已經培養了一些粉絲群」，甚至說：「希望那些人可以來趟旅行北上看看我們。」

根據《美聯社》報導指出，水牛城自1915年的聯邦聯盟賽事後，就再也沒有舉辦過大聯盟比賽。

藍鳥日前獲得加拿大政府同意，將於美國時間7月30日回到多倫多主場比賽。

Goodnight, Buffalo. Thank you for everything pic.twitter.com/H4s00mV9mx — Toronto Blue Jays （@BlueJays） July 22, 2021

Sahlen Field球場。（美聯社）

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