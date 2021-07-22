晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》水牛城「告別戰」 藍鳥球員脫帽致意Say Goodbye！

2021/07/22 13:43

藍鳥球員和教練脫帽向球迷致意。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕因疫情影響以水牛城3A球場Sahlen Field為家的藍鳥，日前終於獲得政府同意，將回到多倫多「真正的家」，而藍鳥也在今日水牛城的「告別戰」特別向球迷們致意表達感謝。

今日水牛城「告別戰」中藍鳥球員和教練們特地在第三局從休息室走出來，向在場的所有球迷致意，電子看板也顯示「感謝水牛城」的字樣，雖藍鳥最終以4：7不敵紅襪，但仍不減藍鳥對這座城市的感謝之情，比賽結束後，球場也響起歌曲《Homeward Bound》（前往回家的方向）宣告「藍鳥將要回家了！」

電子看板顯示「感謝水牛城」的字樣。（法新社）

藍鳥於去年縮水球季在水牛城打了26場主場比賽，今年球季則先在佛羅里達州打了21場比賽，後來6月天氣潮熱北遷水牛城，關於在水牛城的這兩個球季，總教練蒙托亞（Charlie Montoyo）說：「在這裡我們度過一段不錯的時光，我們永遠不會忘記這是我們去年打進季後賽的地方，台上的觀眾很棒，我們的工作人員提出感謝球迷的點子真的很棒。」

來到水牛城的藍鳥也圈粉當地民眾，土生土長的水牛城人、同時也是一名體育專欄作家的Mike Harrington透露說：「現在有很多年輕人都變成藍鳥的球迷，小孩們真的很喜歡這支球隊，他們還說『我想要去多倫多看比賽』，這真的太棒了。」而藍鳥總裁夏皮羅（Mark Shapiro）也表示「我認為我們已經培養了一些粉絲群」，甚至說：「希望那些人可以來趟旅行北上看看我們。」

根據《美聯社》報導指出，水牛城自1915年的聯邦聯盟賽事後，就再也沒有舉辦過大聯盟比賽。

藍鳥日前獲得加拿大政府同意，將於美國時間7月30日回到多倫多主場比賽。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。