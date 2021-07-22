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東奧》測試紙板床耐重度 澳洲曲棍球3正妹直接當彈簧床跳

2021/07/22 14:03

東奧選手村的床由厚紙板搭建。（翻攝自Twitter）

〔體育中心／綜合報導〕今年東京奧運以「環保」概念為主軸，其中選手村內的紙板床就是「可回收紙板」製成，以達到循環再用的目的，但紙板床是否夠堅固也引起熱議，為了實測床是否會因激烈運動倒塌，許多選手都開始做起測試。

今年東京奧運以環保為主軸，其中選手村房間用紙板搭建的床架耐用性也引起熱議，雖然官方掛保證，紙板床可承載200公斤的重量，無須擔心，不過150公斤的中國隊舉重女將李雯雯就因為擔心紙床塌掉，乾脆搬走床墊直接睡在地板上，還有選手搞笑表示萬一尿床紙板床會不會就直接塌陷了。

而為了實測「紙板床」是否會因為激烈運動而倒塌，許多選手都開始上傳出測試影片，而澳洲曲棍球隊的正妹選手們也PO出兩張照片，其中一張是她們5人面帶微笑擠在一張床，另一張是三位球員直接在床上猛跳的照片，也間接證實了這些可永續利用的床應該還是蠻堅固的。

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