東奧》測試紙板床耐重度 澳洲曲棍球3正妹直接當彈簧床跳

東奧選手村的床由厚紙板搭建。(翻攝自Twitter)

〔體育中心/綜合報導〕今年東京奧運以「環保」概念為主軸,其中選手村內的紙板床就是「可回收紙板」製成,以達到循環再用的目的,但紙板床是否夠堅固也引起熱議,為了實測床是否會因激烈運動倒塌,許多選手都開始做起測試。

今年東京奧運以環保為主軸,其中選手村房間用紙板搭建的床架耐用性也引起熱議,雖然官方掛保證,紙板床可承載200公斤的重量,無須擔心,不過150公斤的中國隊舉重女將李雯雯就因為擔心紙床塌掉,乾脆搬走床墊直接睡在地板上,還有選手搞笑表示萬一尿床紙板床會不會就直接塌陷了。

而為了實測「紙板床」是否會因為激烈運動而倒塌,許多選手都開始上傳出測試影片,而澳洲曲棍球隊的正妹選手們也PO出兩張照片,其中一張是她們5人面帶微笑擠在一張床,另一張是三位球員直接在床上猛跳的照片,也間接證實了這些可永續利用的床應該還是蠻堅固的。

KJ and @Emilyjsmith26 along with a few other @Hockeyroos girls, tested out those infamous #Tokyo2020 cardboard beds in the Athlete’s Village yesterday#TokyoTogether #HockeyInvites pic.twitter.com/Rmn9swmkCw