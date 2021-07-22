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NBA》這樣太夢幻！ 美媒爆湖人要讓CP3攜手好友詹皇拚冠

2021/07/22 14:03

湖人打算讓保羅與詹姆斯聯手。（圖片取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕鳳凰城太陽才剛在昨天輸給密爾瓦基公鹿，無緣獲得隊史首座總冠軍賽，在太陽被淘汰沒多久，美媒《The Undefeated》記者斯皮爾斯（Marc J. Spears）馬上爆料，湖人與「詹皇」詹姆斯（Lebron James）已經鎖定了本季帶領太陽脫胎換骨的36歲準名人堂後衛保羅（Chris Paul）。

史皮爾斯引述消息來源指出，詹姆斯一直都想要尋找資深的控球後衛來幫忙，保羅就是其中之一；此外，巫師隊的「魏少」魏斯布魯克（Russell Westbrook）也在名單當中。

湖人隊在今年的季後賽首輪，以2勝4敗不敵太陽遭到淘汰，他們在後場缺陷也相當明顯，因此希望尋求補強這點對他們來說早已是不必言說的事實。同時後場施洛德（Dennis Schroder）也被不斷點名為是球隊戰犯，魔術強森（Magic Johnson）甚至曾痛批他「不是湖人球員」。

魔術強森昨日發文指出，若保羅跳出合約，他的第一通電話應該就會打給他的好友詹姆斯，詹姆斯在總冠軍賽第五戰就曾到鳳凰城為自己的好友加油，但該場比賽太陽在主場不敵公鹿吞敗。

不過對湖人而言，要網羅保羅並非易事，本季保羅的年薪高達4400萬美元，若跳出合約，36歲的他預計將會追求生涯最後一張合約，有可能會是張總值達1億美元的複數年合約，這是湖人無法負擔的薪資。

同時，太陽隊預計也不會想要輕易放走這位帶領球隊踏上總冠軍戰的功臣，若保羅真的跳出合約，太陽也很有可能用先簽後換的方式，減少保羅離去的虧損。而且至今所有報導都指出，保羅與太陽隊關係良好，特別是跟兩位年輕主力布克（Devin Booker）、艾頓（Deandre Ayton），與總教練威廉斯（Monty Williamson）的關係更不用說，外界先前也曾推測，保羅就算跳脫合約，還是有可能與太陽重新續約。

保羅的去向將會是今年自由市場上最重要的消息之一，史皮爾斯也點出，保羅與尼克、鵜鶘兩隊的高層也有密切的關係。

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