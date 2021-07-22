MLB》神代打敲再見安！ 32歲外野手率洋基4連勝（影音）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今續戰費城人，雙方鏖戰延長賽，洋基10下關鍵時刻啟用代打，32歲外野手拉馬瑞（Ryan LaMarre）把握機會，敲出生涯第2支再見安，率隊拉出4連勝。

洋基再見安贏球。（歐新社）

季前洋基隊以小聯盟約簽下的32歲投手沃切喬斯基（Asher Wojciechowski），今迎本季初登板，面對首打席就挨轟，今用83球投完4局退場，失2分責失，有3保送、4次三振。

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前3局遭封鎖的洋基，4下靠托瑞斯（Gleyber Torres）開轟以及連續安打追平比數。7下再添3分保險分，將比分形成5：2。

費城人則在沃切喬斯基退場後，遭洋基牛棚封鎖，不過在8上逮到機會，先靠失誤上壘後，布里頓（Zack Britton）投出2保送擠成滿壘，緊急換上尼爾森（Nick Nelson）也無法止血，被一口氣攻下3分，兩隊變成平手。

拉馬瑞。（美聯社）

兩隊第9局未再得分，進入延長賽，費城人10上無功而返，10下洋基發動戰術，托瑞斯觸擊將隊友送上三壘，此時換上代打拉馬瑞，結果這位32歲外野手敲出右外野深遠安打，洋基輕鬆拿下再見分，氣走費城人，蘇亞雷斯（Ranger Suarez）承擔敗投。

這是拉馬瑞生涯第二次再見安打，而且此役僅是他本季第5場出賽，就用戲劇性方式成為贏球英雄，拉馬瑞目前11打數敲3安、含1轟，打擊率0.273。

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