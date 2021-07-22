中職》受疫情衝擊 聯盟宣布明星賽連兩年取消

中職明星賽自2019年後連續2屆停辦。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／綜合報導〕中華職棒大聯盟復賽後本週進入到第二週賽程，聯盟按照相關防疫計畫執行，且賽事持續朝向完整賽季的方向進行。不過受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，例行賽中斷將近兩個月的時間，聯盟考量賽季對選手將是一大考驗，為了減輕選手負擔並且能夠專心於例行賽的調整，蔡其昌會長今（22）日宣布將停止舉辦2021年中華職棒明星對抗賽。

蔡其昌會長表示，聯盟從年初以來，都朝著如期舉辦的方向在做準備，不過在疫情衝擊下，除了例行賽事更緊湊，必須考量讓選手專心在賽事上，同時因為警戒規範，恐無法讓太多球迷同樂，因此決定停辦今年的明星賽。

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今年中華職棒球季於3月13日在台南球場開幕，延續去年執行的相關防疫規定，吸引滿場球迷進場觀賽。5月中疫情爆發，中職也因此延賽將近兩個月，才於7月13日以閉門方式復賽。期間聯盟持續與教育部體育署、疫情指揮中心保持密切聯繫，關注疫情發展，全力做好防疫相關準備，如今在政府與全民的團結努力下，國內疫情逐漸獲得控制，期盼早日看到球迷進場的日子。

原訂於8月舉行的中職明星賽是球迷與球員同樂的夏日饗宴，每年都提供給選手以及球迷無數美好的棒球歡樂時光，去年受到疫情影響而首度停辦，今年同樣受到疫情波及。聯盟為了讓選手能夠更加專心迎接例行賽事，決定連續兩年停辦中職明星賽。

聯盟也特別感謝所有贊助單位與合作夥伴，包含台灣精品、中華電信、臺灣銀行、台灣運彩、台灣電力公司、明台產物保險、家樂福、海尼根、全家便利商店等單位的全力支持，讓中華職棒能夠在疫情當中順利進行各項年度重大活動。接下來聯盟將秉持著為大家帶來正向能量的信念，繼續做好各項防疫工作，陪著大家一起正向防疫！

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