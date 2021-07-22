東奧》看好戴資穎奪金！台灣運彩開盤賠率出爐

戴資穎。（取自臉書）

〔記者粘藐云／綜合報導〕2020東京奧運明天開幕，台灣運彩現已開盤奧運男女足賽事的投注以及17項賽事的「冠軍及特別項目」投注，包括棒球、籃球、足球、排球、羽球、桌球、射箭（男子個人、女子個人），其中最受國人矚目的世界球后戴資穎，女子單打金牌目前賠率2.20倍，與中國選手陳雨菲並列，最被運彩看好有希望奪冠。

目前台灣運彩已提供投注的17項「冠軍及特別項目」當中，有台灣選手參賽的項目包括羽球男、女單、男雙以及桌球男、女單、混雙，還有射箭男子個人、女子個人。

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世界球后戴資穎與中國好手陳雨菲最被看好，並列賠率2.20倍，羽球一哥周天成賠率9.00倍、王子維22.00倍，眾多選手當中最被看好拿下金牌的是地主選手桃田賢斗1.75倍，男子雙打李洋／王齊麟組合，賠率6.00倍。

桌球部分，台灣運彩新增混雙金牌投注，台灣奪牌重點林昀儒/鄭怡靜賠率9.00倍居第4，女子單打部分，我國好手鄭怡靜賠率22.00倍、陳思羽60.00倍，男子單打則以台灣選手林昀儒賠率13.00倍。

相關詳情請上台灣運彩官網www.sportslottery.com.tw查詢。

台灣運彩賠率出爐。（台灣運彩提供）

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