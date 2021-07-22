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東京奧運點將錄》升格「人母」心態更成熟 田家榛要為家人而戰

2021/07/22 14:41

田家榛。（資料照，記者陳志曲攝）

田家榛

生日：1983.12.20（37歲）

身高：158公分

生涯豐功偉業：

2014年仁川亞運團體10公尺空氣手槍 銀牌

2018年科威特城亞洲錦標賽團體10米空氣手槍 銀牌

受到父親田兆枝影響，田家榛15歲接觸射擊後，就展現出極為出色的天賦，2010年廣州亞運，她首度參賽，2012年就在世界盃射擊賽倫敦站的女子10公尺空氣手槍的項目中，贏得台灣世界盃史上首面射擊金牌。2014年亞運，她又和吳佳穎、杜禕依姿三人一起拿下女子團體10公尺空氣手槍銀牌，國家隊戰功彪炳。

田家榛2012年倫敦奧運初次登上奧運舞台，2009年田家榛在香港東亞運動會女子10公尺空氣手槍拿下第4名；2010年廣州亞運女子團體10公尺空氣手槍拿下第7名；2012年倫敦奧運舞台，她在女子25公尺手槍排名16、女子10公尺空氣手槍排名第27。

田家榛於 2018 年年初生下一女，女兒出生後不久她便再次征戰賽場，2018年年初征戰雅加達巨港亞運，最後成績不如預期，但在亞運結束後不到一週，南韓昌源射擊世錦賽、女子25公尺運動手槍，田家榛為我國射下第一張東京奧運參賽門票。

身為射擊代表隊中的「老大姐」，田家榛自認媽媽身分轉換能幫助自己在面對比賽時更加豁達，今年37歲的田家榛，回顧20年來射擊生涯，除了感謝父親一路在旁陪伴，也醒悟年輕時浮躁、表現不好，容易對自己、教練發脾氣，現在懂得去找問題，成為人母後心態又更成長，此次再戰奧運要在場上全力為家人拚戰。

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