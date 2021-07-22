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東京奧運點將錄》忘卻上屆失利落淚「證件妹」吳佳穎再戰盼奪牌

2021/07/22 15:18

吳佳穎。（資料照，記者陳志曲攝）

吳佳穎

生日：1992.10.25（28歲）

身高：155公分

生涯豐功偉業：

2014年仁川亞運團體10公尺空氣手槍 銀牌

2015年光州世大運10公尺空氣手槍 銅牌

2019年亞洲空氣槍射擊錦標賽 銅牌

2011年深圳世大運因為一張證件，讓吳佳穎爆紅，還獲得最美「證件妹」的封號，個頭嬌小僅有155公分，吳佳穎曾經學過跆拳道，但因為對打時常處於劣勢，所以高中則改練射擊，這次二度叩關奧運，將參加10公尺空氣手槍項目。

吳佳穎2014年她在世錦賽「女子10公尺空氣手槍」奪下銅牌，同年仁川亞運，她又和田家榛、杜禕依姿三人一起拿下女子團體10公尺空氣手槍銀牌，2014年西班牙格拉納達世錦賽奪銅，2015年光州世界大學運動會獲銅。

2016年於里約獻出奧運初體驗，可惜最終未能晉級8強，哭成淚人兒。不過2019年她在射擊世界盃印度新德里站，在女子10公尺空氣手槍決賽射下銀牌，吳佳穎順利達標，成為繼田家榛後，拿下第二張射擊奧運門票的選手。

上屆里約奧運成績不佳，難過落淚，這回再戰女子10公尺空氣手槍，吳佳穎選擇淡忘失利，但記取教訓，期盼今年能站上頒獎台，落下的是欣喜的淚水。這段訓練期間也學會無欲則剛的道理，否則只是徒增心魔的力量，上戰場自亂陣腳，她堅定地表示：「站上戰場不做預想，而是平穩看待每一次射擊，才是當下最重要的事。」

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