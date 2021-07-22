晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 奧運

東奧》鞍馬王子力拚奧運 母校預祝「完美落地」再感動一次

2021/07/22 14:50

「鞍馬王子」李智凱6歲開始學體操，圖為小學時的青澀模樣。（資料照，記者江志雄攝）

〔記者江志雄／宜蘭報導〕台灣「鞍馬王子」李智凱挑戰東京奧運體操比賽，被視為奪金大熱門，他的母校宜蘭縣羅東鎮公正國小師生，預祝他再度「完美落地」，讓大家再感動一次。

25歲的李智凱是羅東人，6歲開始學體操，母親過去在羅東市場做生意，他從小在市場走跳，暱稱「菜市仔凱」，就讀公正國小時參與紀錄片「翻滾吧！男孩」演出，當年片中的體操小選手，現在已是知名體操選手，朝向小時候奧運奪牌夢想一步步邁進。

公正國小去年10月舉辦70週年校慶，李智凱獲選10大傑出校友，專程返校接受表揚，校長簡信斌說，李智凱個性靦腆，很有禮貌，讓人印象深刻。

簡信斌說，李智凱苦練體操19年，過程中難免遇上挫折陷入低潮，即使跌倒仍勇敢站起來，他一路走來，與「翻滾吧！男孩」劇情一樣熱血，母校師長與學弟妹，希望看到他東奧體操賽場「完美落地」，把獎牌帶回台灣。

李智凱憑藉著「湯瑪士迴旋」在國際體操競賽中接連奪金，曾獲2017台北世大運、2018雅加達亞運及2019拿坡里世大運鞍馬金牌，上屆里約奧運因傷表現失常，本屆東奧捲土重來，被國人寄予厚望。

「翻滾吧！男孩」紀錄片，描述公正國小體操選手苦練圓夢過程。（資料照，記者江志雄攝）

李智凱（左2）就讀宜蘭縣公正國小時與體操隊友一起培訓，如今進軍東奧，母校祝他「完美落地」。（資料照，記者江志雄攝）

李智凱（右）獲選公正國小70週年校慶10大傑出校友，接受校長簡信斌（左）頒獎表揚。（圖由公正國小提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。