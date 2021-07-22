東奧》鞍馬王子力拚奧運 母校預祝「完美落地」再感動一次

「鞍馬王子」李智凱6歲開始學體操，圖為小學時的青澀模樣。（資料照，記者江志雄攝）

〔記者江志雄／宜蘭報導〕台灣「鞍馬王子」李智凱挑戰東京奧運體操比賽，被視為奪金大熱門，他的母校宜蘭縣羅東鎮公正國小師生，預祝他再度「完美落地」，讓大家再感動一次。

25歲的李智凱是羅東人，6歲開始學體操，母親過去在羅東市場做生意，他從小在市場走跳，暱稱「菜市仔凱」，就讀公正國小時參與紀錄片「翻滾吧！男孩」演出，當年片中的體操小選手，現在已是知名體操選手，朝向小時候奧運奪牌夢想一步步邁進。

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公正國小去年10月舉辦70週年校慶，李智凱獲選10大傑出校友，專程返校接受表揚，校長簡信斌說，李智凱個性靦腆，很有禮貌，讓人印象深刻。

簡信斌說，李智凱苦練體操19年，過程中難免遇上挫折陷入低潮，即使跌倒仍勇敢站起來，他一路走來，與「翻滾吧！男孩」劇情一樣熱血，母校師長與學弟妹，希望看到他東奧體操賽場「完美落地」，把獎牌帶回台灣。

李智凱憑藉著「湯瑪士迴旋」在國際體操競賽中接連奪金，曾獲2017台北世大運、2018雅加達亞運及2019拿坡里世大運鞍馬金牌，上屆里約奧運因傷表現失常，本屆東奧捲土重來，被國人寄予厚望。

「翻滾吧！男孩」紀錄片，描述公正國小體操選手苦練圓夢過程。（資料照，記者江志雄攝）

李智凱（左2）就讀宜蘭縣公正國小時與體操隊友一起培訓，如今進軍東奧，母校祝他「完美落地」。（資料照，記者江志雄攝）

李智凱（右）獲選公正國小70週年校慶10大傑出校友，接受校長簡信斌（左）頒獎表揚。（圖由公正國小提供）

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