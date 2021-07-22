東奧》日本官方爭議事件又一起！ 外媒：奧運可能變公關災難

東京奧運開幕式表演節目負責人小林賢太郎，卻因過去在相聲拿「猶太人大屠殺」當笑點，遭到抗議，如今他也被迫辭職。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕日本前搞笑藝人小林賢太郎原本擔任東京奧運開幕式表演節目負責人，卻因過去在相聲拿「猶太人大屠殺」當笑點，遭到國際人權組織「西蒙·維森塔爾中心」抗議，如今他也被迫辭職。外媒撰文引述一名公關人士提到，日本辦奧運可能會變成一場公關災難。

日本在本屆奧運狀況不斷，前東奧組委會主席森喜郎為歧視女性言論下台，接著東奧開、閉幕式總監佐佐木宏也因「渡邊直美扮豬」風波請辭；參與開幕式表演作曲的音樂人小山田圭吾，也被挖出有霸凌的黑歷史，最後退出東奧團隊；小林賢太郎被翻出在1998年的NHK教育節目的搞笑片段，在相聲拿「猶太人大屠殺」當笑點，遭到抗議，最後也下台一鞠躬。

請繼續往下閱讀...

東京奧運。（歐新社）

《路透》報導，奧運最後一刻出現人事異動，過往的辱罵言論被挖出，以及疫情的威脅，Signal Leadership Communication資深公關主管皮卡德（Bob Pickard）表示，有可能把奧運變成一場公關災難。

皮卡德說，「2020東京奧運原本應該是一個全球的平台，讓全新的日本充滿信心地面對國際未來。相反地，我們在這看到是舊日本的狹隘態度遺留下來的問題，深陷過去偏見和陳舊的刻板印象。」

《美聯社》報導，針對奧運組委會風波不斷，東奧組委會主席橋本聖子表示，「到最後的時候，有太多的事件讓2020東京奧運產生負面影響。」；奧運組織委員會秘書長武藤敏郎坦言，「也許這些負面事件，會影響我們想向世界傳達的正面訊息。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法