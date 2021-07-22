東奧》史上最高！本屆女選手比例達48.8％寫歷史新猷

本屆所有參與奧運的選手中，女性所佔的比例將達到歷史最高的48.8%。（歐新社）

〔即時新聞／綜合報導〕東京奧運將在明天正式開幕，據估計，本屆所有參與奧運的選手中，女性所佔的比例將達到歷史最高的48.8%，本屆英國代表團女選手的人數也首次超過男選手，英國代表團團長表示，「2021年將是真正的女性奧林匹克年」。

綜合日媒報導，國際奧委會（IOC）近年來大力推動的改革之一，就是促進女性參與。1964年的東京奧運上，女性只佔所有選手的13%。

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1984年時，洛杉磯奧運會首次將女子馬拉松納入項目，當時瑞士選手卡布利約拉·安德生，以39高齡參加比賽，在比賽前30公里卡布利約拉一直表現正常，但卻錯過了30公里處，也是最後一個補給點，因此最後12公里的賽程，卡布利約拉不得已必須在缺水的狀態完成比賽，最後，卡布利約拉在意識模糊的狀態下堅持到終點線，她在後來受訪時表示「不想讓別人覺得女性跑不完長距離項目」。

去年，年過70歲的卡布利約拉在受訪時回憶，「在那種高溫下，我的身體早已瓦解，但我清晰地聽到觀眾席上的歡呼鼓掌聲，那是無與倫比的響亮！這完全出乎我意料，或許也因此支撐著我繼續前進。」

女性參與一直伴隨著奧運成長，2012年倫敦奧運，女子拳擊成為了奧運比賽項目，實現了所有項目都有女子比賽。

本屆東京奧運倡導「多樣性與和諧」，互相接納不同的人種、膚色、殘疾與健全。這將是男女平等之後，下一個運動員多樣性要面臨的挑戰。

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