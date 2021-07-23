東奧開幕典禮、划船黃義婷預賽出戰 今日賽事預告與轉播

東京奧運開幕典禮將在今天晚間七點登場。（歐新社）

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東京奧運開幕典禮將在今天晚間七點登場，台灣代表團將在第104順位進場，台灣隊掌旗官由奧運「五朝元老」盧彥勳、「舉重女神」郭婞淳擔任。

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今天東京奧運有划船預賽的轉播，台灣划船好手黃義婷將會出戰。黃義婷曾在2018年雅加達亞運抱回台灣首面女子單人雙槳銀牌，今年5月於亞洲及大洋洲區資格賽決賽拿下第3，順利取得奧運門票。記得收看轉播替台灣好手集氣加油！

今日大聯盟有一場比賽轉播，巨人對決道奇展開系列戰第四戰。兩方交手前三戰由巨人拿下2場比賽的勝利略勝一籌，今天巨人將派出德斯克拉菲尼（Anthony DeSclafani）掛帥先發，他本季先發19場、戰績10勝4敗、防禦率2.78。道奇方面則是點名「少主」畢爾勒（Walker Buehler）登板迎戰，畢爾勒本季表現出色，先發19場拿下10勝僅吞下1敗、防禦率2.37。究竟誰能勝出呢？喜愛大聯盟的觀眾不要錯過轉播囉！

今天中職有兩場比賽轉播，分別是樂天桃猿對決中信兄弟、富邦悍將交鋒統一獅。桃猿作客兄弟展開雙洋投對決，猿隊指派霸林爵先發出戰，本季他先發9場、戰績2勝4敗、防禦率2.34。兄弟則是羅傑斯掛帥迎戰，這將是他本季首次在一軍先發出賽，上季他留下6勝4敗、防禦率3.47的成績。

悍將推出羅力對決獅隊的飛利士，羅力素來有除「獅」機的威名，面對獅隊打線總是表現較出色，本季他先發10場拿下3勝3敗、防禦率2.51。獅隊的飛利士本季才剛在中職一軍亮相，目前僅先發2場吞下1敗、防禦率3.75。哪一隊能拿下勝利呢？不要錯過轉播囉！

中職

18：30 樂天桃猿＠中信兄弟 緯來體育、愛爾達體育2台

18：30 富邦悍將＠統一獅 MOMO綜合台、愛爾達體育3台

MLB

10：10 巨人＠道奇 愛爾達體育2台

東奧

07：30 划船預賽 愛爾達體育1台

18：30 奧運開幕典禮 愛爾達體育1台

黃義婷。（資料照，中央社）

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