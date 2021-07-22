東奧前線》「台灣蝶王」王冠閎試水溫 「邂逅」英國蛙王

王冠閎。（記者羅志朋攝）

〔特派記者羅志朋／東京報導〕19歲「台灣蝶王」王冠閎生得一張「韓國歐巴」般俊俏臉龐，加上泳技精湛，吸引不少粉絲目光，下週一晚上男子游泳200公尺蝶式預賽將是個人奧運初體驗，下週四晚上征戰100公尺蝶式預賽。

「水有點冷，冷氣太強，凍未條（受不了）。」王冠閎今天在奧運比賽場館東京水上運動中心練習，練完直呼冷，他說，熱身時間比平常還多，不像在台灣身體一下就熱開了，訓練份量沒減少很多，大約游了4000多公尺，藉此維持體力。

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王冠閎表示，訓練狀況滿好的，還有4天比賽，訓練課表以調整為主，他笑稱是陪游泳女將黃渼茜來練習的。

今天東京水上運動中心眾星雲集，王冠閎在第3水道練習，英國蛙王皮提（Adam Peaty）就在隔壁第4水道訓練，他說，「今天還與Adam Peaty一起搭巴士來這裡訓練。」

26歲的皮提是上屆里約奧運100公尺蛙式金牌得主，為50公尺蛙式（25秒95）、100公尺蛙式（56秒88）世界紀錄保持人。

王冠閎保有100公尺蝶式52秒19、200公尺蝶式1分54秒77雙料全國紀錄，高中開始主攻蝶式。

王冠閎。（記者羅志朋攝）

王冠閎。（記者羅志朋攝）

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