晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 2020東京奧運 台灣隊風雲

東奧前線》不只想泳破全國紀錄 王星皓目標「空前紀錄」

2021/07/22 17:23

王星皓。（特派記者羅志朋攝）

〔特派記者羅志朋／東京報導〕「低標是破全國紀錄，高標是游進決賽。」22歲台灣泳將王星皓保有男子200、400公尺混合式全國紀錄，這次東京奧運他喊話目標游破400公尺全國紀錄並晉級決賽，「至少要進步兩秒。」

王星皓週六晚上將在男子400公尺混合式亮相，也是個人奧運初體驗，下週三再戰200公尺混合式預賽，他說，如果400公尺混合式游得好，信心會提升很多，這比200公尺混合是更有機會破全國紀錄，想拚拚看。

王星皓（左一）。（特派記者羅志朋攝）

王星皓2018年香港公開賽400公尺混合式飆出4分15秒86，隔年香港公開賽200公尺混合式游出1分59秒44佳績，兩項都是全國紀錄。

只是，400公尺混合式在奧運要游進決賽，至少要比王星皓最佳紀錄快兩秒，上屆里約奧運此項目金牌得主萩野公介成績是4分06秒05；王星皓自信地說，「我覺得2秒不會很難，相信自己可以做得到。」

值得一提的是，奧運史上台灣游泳選手從來不曾游進過決賽，王星皓若達成賽前設下的遠大目標，將寫空前歷史紀錄。

今天王星皓赴奧運比賽場館東京水上運動中心練習，他表示，狀況不錯，有愈來愈好的感覺。

王星皓。（特派記者羅志朋攝）

王星皓。（特派記者羅志朋攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。