東奧前線》不只想泳破全國紀錄 王星皓目標「空前紀錄」

王星皓。（特派記者羅志朋攝）

〔特派記者羅志朋／東京報導〕「低標是破全國紀錄，高標是游進決賽。」22歲台灣泳將王星皓保有男子200、400公尺混合式全國紀錄，這次東京奧運他喊話目標游破400公尺全國紀錄並晉級決賽，「至少要進步兩秒。」

王星皓週六晚上將在男子400公尺混合式亮相，也是個人奧運初體驗，下週三再戰200公尺混合式預賽，他說，如果400公尺混合式游得好，信心會提升很多，這比200公尺混合是更有機會破全國紀錄，想拚拚看。

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王星皓（左一）。（特派記者羅志朋攝）

王星皓2018年香港公開賽400公尺混合式飆出4分15秒86，隔年香港公開賽200公尺混合式游出1分59秒44佳績，兩項都是全國紀錄。

只是，400公尺混合式在奧運要游進決賽，至少要比王星皓最佳紀錄快兩秒，上屆里約奧運此項目金牌得主萩野公介成績是4分06秒05；王星皓自信地說，「我覺得2秒不會很難，相信自己可以做得到。」

值得一提的是，奧運史上台灣游泳選手從來不曾游進過決賽，王星皓若達成賽前設下的遠大目標，將寫空前歷史紀錄。

今天王星皓赴奧運比賽場館東京水上運動中心練習，他表示，狀況不錯，有愈來愈好的感覺。

王星皓。（特派記者羅志朋攝）

王星皓。（特派記者羅志朋攝）

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