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東奧前線》台灣代表團開路先發 射箭3女將平常心衝成績

2021/07/22 17:40

台灣射箭女團進行最後衝刺，23日將擔任台灣代表團東奧開路先鋒。（倪大智提供）

〔特派記者林岳甫／東京報導〕東京奧運明日晚間7點開幕，而台灣代表團第一個登場的項目將是女子射箭排名賽，將在早上8點搶先開戰，由世錦賽金牌雷千瑩、譚雅婷攜手林佳恩，將爭取最高種子排名。教練倪大智表示，大家都知道這是奧運，但希望3名女將平常心，複製世錦賽勇奪雙金最佳表現。

台灣女團本屆堪稱一時之選，雷千瑩、譚雅婷連續3屆奧運為國出征，林佳恩具備2012年倫敦奧運經驗，3人也是敦奧後再度合作，經過9年的大賽洗禮，3名女將的經驗、心態更加成熟，有望在東奧尋求佳績。

倪大智透露，奧運是運動員的最高殿堂，相信選手都會有壓力，但如果能更平常心面對，才可以發揮最佳表現，就像2019年世錦賽奪女團金牌和雷千瑩射下個人賽金牌，「我們那時目標就是射進8強取得滿額3席的奧運門票，反而選手更可以放鬆面對比賽，並取得很好的成績。」

台灣射箭女團進行最後衝刺，23日將擔任台灣代表團東奧開路先鋒。（倪大智提供）

台灣射箭女團進行最後衝刺，23日將擔任台灣代表團東奧開路先鋒。（倪大智提供）

台灣射箭女團進行最後衝刺，23日將擔任台灣代表團東奧開路先鋒。（倪大智提供）

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