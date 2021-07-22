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中職》「萊公主」再見！ 兄弟與萊福力解約 加百利、黃恩賜隨隊一軍

2021/07/22 17:43

兄弟與萊福力解約。（中信兄弟提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕中信兄弟今日（22日）宣佈與洋投萊福力（Mitch Lively）解除合約，加百利（Gabriel Ynoa）及黃恩賜隨隊一軍備戰。

萊福力於今在洲際球場與隊友道別，他很感謝球隊這四年來的照顧，所有的教練、球員及行政人員就像兄弟一樣，讓他很快能適應台灣生活。萊福力說，在職業生涯中來來去去是很平常的事情，但要離開像家人一般的兄弟們，說再見變得很困難也很煎熬，雖然離開了這個大家庭，仍會繼續為兄弟加油，希望大家可以如願拿下總冠軍，因為兄弟絕對值得。

林威助總教練代表球隊感謝萊福力這幾年的付出，也提醒在場選手們把握穿球衣的時光，有開始就有結束，要努力做到讓自己不留遺憾。

萊福力自2018年加盟中信兄弟以來，場上全力拚戰的精神、場下活潑討喜的個性深受球迷喜愛，球團菜鳥日活動時的公主扮相也被球迷稱為最霸氣又可愛的「萊公主」。不僅與球迷保持良好互動，也熱衷於公益活動，多次參與唐氏症相關活動，熱愛台灣這片土地，也喜歡與老婆、小孩一起在台灣旅遊。

萊福力也特別感謝球迷的支持，他感性說到：「我可能會忘記很多事情，但絕不會忘記在台灣打球的日子，不會忘記場邊球迷的熱情吶喊、加油，這是台灣獨有的，很棒的棒球文化。」

萊福力去年寫下跨季十連勝佳績，後雖因傷遭到註銷，但球隊仍延長其合約，讓他留在球隊復健、養傷。可惜萊福力本季戰力表現不符預期，中信兄弟球團表示，因中華職棒規範每隊最多註冊四位洋將，經多方考量後決定與萊福力解約，感謝萊福力這幾年在場上、場下為球隊的付出，祝福萊福力未來不論在任何領域，都能夠保持笑容繼續前進。

兄弟與萊福力解約。（中信兄弟提供）

兄弟與萊福力解約。（中信兄弟提供）

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