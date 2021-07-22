東奧》法國男足遭墨西哥屠殺 單場被踢進4球

東京奧運男足A組小組賽首戰，墨西哥擊敗法國。圖中者為墨西哥前鋒安圖那。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕2020東京奧運男足賽A組首戰，法國今天對上墨西哥，未料法國遭對手大屠殺，被墨國踢進4球，最後以1：4慘敗。

由於東京奧運受到疫情影響，被迫延後一年，男足參賽資格從U23變成U24，每隊可有三張超齡外卡球員。

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此戰兩隊上半場戰成0比0平手，下半場墨西哥進攻火力全開，第47分鐘萊內斯（Diego Lainez）持球閃過對方防守球員，並傳給中線的維加（Alexis Vega），讓他在禁區接獲隊友傳球，頭槌破網，助墨西哥先馳得點。

接著第55分鐘，墨西哥中場科爾多瓦（Sebastián Córdova）在禁區左側接到球後，直接起腳破網。法國隊則是在第69分鐘，靠著吉尼亞克（André-Pierre Gignac）的12碼罰球踢進一球。

東京奧運男足A組小組賽首戰，法國不敵墨西哥。（法新社）

到了第77分鐘，墨西哥前鋒安圖那（Uriel Antuna）從禁區右側持球突破到中線時，起左腳射門，剛好打中門柱反彈破網，墨西哥再進一球。第90分鐘，墨西哥前鋒阿吉雷（Eduardo Aguirre）再從禁區右側起腳破網，最後墨西哥以4：1拿下小組賽首勝。

墨西哥在本屆奧運男足賽和地主國日本、法國、南非分在A組。

其他賽事方面，B組小組賽首戰，紐西蘭以1：0氣走南韓；C組小組賽首戰，西班牙以0：0和埃及踢成平手。

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