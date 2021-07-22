東奧》柔道籤表出爐！楊勇緯、連珍羚首輪輪空

楊勇緯練習備戰24日的比賽。（教練劉文等提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕東京奧運柔道籤表今出爐，24日登場的男子60公斤級楊勇緯和26日出賽的女子57公斤級連珍羚，首輪皆輪空，48公斤級的林真豪首戰要對上義大利的米拉妮（Francesca Milani）。

柔道賽事在日本武道館舉行，48公斤級的林真豪將在24日率先出賽，她的對手為世界排名18的義大利選手米拉妮，今年在安塔利亞大滿貫奪金，也是她生涯代表作，兩人皆為首度參加奧運。

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楊勇緯首輪輪空，次輪對手將是厄瓜多普雷西亞多（Lenin Preciado）與保加利亞葛切夫（Yanislav Gerchev）之間的勝方。普雷西亞多為三屆泛美錦標賽金牌，至於葛切夫則是第2度參加奧運，曾在2017年巴庫大滿貫賽奪銅。

連珍羚同樣首輪輪空，次輪對上蒙古的蘇米亞（Dorjsürengiin Sumiya）與斯洛維尼亞選手凱澤（Kaja Kajzer）之間的勝方，蘇米亞為上屆奧運銀牌，凱澤則是今年歐錦賽銀牌。

柔道教練劉文等教練表示，在籤表出爐前，就已為潛在對手做足資料，並看影片模擬，不管對手是誰，最重要的還是看臨場表現，看誰的掌握度高。

劉文等也提及，比賽將至看出選手興奮，而非緊張，現在也越來越融入比賽情境，雖這次實戰將為空場，但他表示，選手上場就是專注如何擊敗對手，所以不管是否有外在的聲音，基本上不會有太大影響。

楊勇緯（右）練習備戰24日的比賽。（教練劉文等提供）

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