東奧》9度征戰奧運！喬治亞52歲射擊女將締空前紀錄

薩盧克瓦澤（右）在北京奧運為喬治亞奪下獨立後首面獎牌。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕對許多選手來說，人生能踏進一次五環殿堂應該已經無憾，而52歲的喬治亞射擊選手薩盧克瓦澤（Nino Salukvadze），加上此次的東京奧運，已是第9次進軍奧運，寫下女子選手新猷。

薩盧克瓦澤征戰射擊比賽超過30載，奪下24面國際大賽獎牌，19歲起開始參加奧運，當時她代表蘇聯進軍1988漢城奧運，拿下25公尺手槍金牌與10公尺空氣手槍銀牌，自此從未缺席，1991年蘇聯解體，因此1992年的巴賽隆納奧運，她是代表獨立國家國協參賽。此後則代表喬治亞，於2008年北京奧運再射下10公尺空氣手槍銅牌，也是喬治亞獨立後首面獎牌，2012倫敦奧運，薩盧克瓦澤榮獲擔任掌旗官的殊榮。

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上屆里約奧運，薩盧克瓦澤更與兒子馬查華利安尼（Tsotne Machavariani）同場競技，寫下奧運史上首次母子一同參賽的紀錄，不過這次東京奧運，兒子就未獲參賽資格。至於會不會參加第十次奧運，薩盧克瓦澤表示，會視本屆奧運的狀況再做決定，此次她將參加女子10公尺空氣手槍和女子25公尺手槍這兩個項目。

薩盧克瓦澤在里約奧運與兒子一同參賽。（資料照，美聯社）

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