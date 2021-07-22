楊俊瀚、謝喜恩參加東奧！花蓮縣府號召縣民「替優秀子弟加油」

謝喜恩、楊俊瀚是表姐弟，都來自花蓮玉里鎮，代表台灣參加本屆東京奧運，圖為楊俊瀚去年參加2020年港都盃全國田徑錦標賽。（花蓮縣政府提供）

〔記者花孟璟／花蓮報導〕延後到2021年舉行的2020東京奧運，將在明天23日起到8月8日登場，台灣代表團已抵達東京備戰，其中「台灣最速男」楊俊瀚及「百欄女神」謝喜恩，都是花蓮縣玉里鎮宮前部落的優秀阿美族子弟，花蓮縣政府今天整理公佈2人的參賽時間表，號召縣民準時上網或透過電視機觀看直播，替2人加油！

東京奧運台灣選手共參加18項運動項目、共68席參賽資格，是有史以來最多選手參賽的一屆，田徑代表隊共有6位國手，花蓮選手楊俊瀚、謝喜恩分別參加男子、女子100公尺短跑項目。

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花蓮縣府教育處表示，2位選手都是花蓮優秀子弟，其中24歲的楊俊瀚，本次是藉由世界奧運積分排名，取得2020年東京奧運男子100公尺的參賽資格。他專長為田徑100公尺、200公尺，家住玉里鎮松浦里宮前部落，一路就讀玉里鎮松浦國小、玉東國中、花蓮體中畢業，大學在國立臺灣體大就讀，目前為我國100公尺、200公尺全國紀錄保持人；楊俊瀚最佳成績是100公尺跑10.11秒；200公尺項目則有20.23秒的最佳成績，曾獲2017年夏季世界大學運動會100公尺金牌、2018年亞洲運動會200公尺銀牌，為台灣奪得極高的榮譽。

謝喜恩、楊俊瀚是表姐弟，都來自花蓮玉里鎮，代表台灣參加本屆東京奧運，圖為謝喜恩代表花蓮縣參加109年全國田徑錦標賽。（花蓮縣政府提供）

縣府也指出，26歲的謝喜恩是在今年6月23日經世界田徑總會確認，以女將保障名額取得東京奧運女子100公尺的參賽資格，為田徑代表隊中唯一的女子奧運國手。她個人專長為田徑100公尺跨欄、跳遠、三級跳遠，在花蓮縣光復國中、花蓮體中畢業後，至國立臺灣師範大學就讀。

東京奧運的台灣轉播，將由「中華電信」、「愛爾達體育頻道」、「公共電視」、「東森電視」4個單位聯合轉播，播放平台包含「有線電視」、「無線電視」、「網路OTT」和「IPTV」共計13個頻道轉播！縣府表示，歡迎花蓮的鄉親們一同為優秀子弟加油打氣，期待選手們能勇奪佳績，為國家爭光。

東京奧運 花蓮田徑選手參賽時間表如下：

【男子100m】

台灣時間

7/31 18:45 預賽

8/1 18:15 準決賽

8/1 20:50 決賽

【女子100m】

台灣時間

7/30 10:40 預賽

7/31 18:15 準決賽

7/31 20:50 決賽

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