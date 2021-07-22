晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 奧運

楊俊瀚、謝喜恩參加東奧！花蓮縣府號召縣民「替優秀子弟加油」

2021/07/22 19:54

謝喜恩、楊俊瀚是表姐弟，都來自花蓮玉里鎮，代表台灣參加本屆東京奧運，圖為楊俊瀚去年參加2020年港都盃全國田徑錦標賽。（花蓮縣政府提供）

〔記者花孟璟／花蓮報導〕延後到2021年舉行的2020東京奧運，將在明天23日起到8月8日登場，台灣代表團已抵達東京備戰，其中「台灣最速男」楊俊瀚及「百欄女神」謝喜恩，都是花蓮縣玉里鎮宮前部落的優秀阿美族子弟，花蓮縣政府今天整理公佈2人的參賽時間表，號召縣民準時上網或透過電視機觀看直播，替2人加油！

東京奧運台灣選手共參加18項運動項目、共68席參賽資格，是有史以來最多選手參賽的一屆，田徑代表隊共有6位國手，花蓮選手楊俊瀚、謝喜恩分別參加男子、女子100公尺短跑項目。

花蓮縣府教育處表示，2位選手都是花蓮優秀子弟，其中24歲的楊俊瀚，本次是藉由世界奧運積分排名，取得2020年東京奧運男子100公尺的參賽資格。他專長為田徑100公尺、200公尺，家住玉里鎮松浦里宮前部落，一路就讀玉里鎮松浦國小、玉東國中、花蓮體中畢業，大學在國立臺灣體大就讀，目前為我國100公尺、200公尺全國紀錄保持人；楊俊瀚最佳成績是100公尺跑10.11秒；200公尺項目則有20.23秒的最佳成績，曾獲2017年夏季世界大學運動會100公尺金牌、2018年亞洲運動會200公尺銀牌，為台灣奪得極高的榮譽。

謝喜恩、楊俊瀚是表姐弟，都來自花蓮玉里鎮，代表台灣參加本屆東京奧運，圖為謝喜恩代表花蓮縣參加109年全國田徑錦標賽。（花蓮縣政府提供）

縣府也指出，26歲的謝喜恩是在今年6月23日經世界田徑總會確認，以女將保障名額取得東京奧運女子100公尺的參賽資格，為田徑代表隊中唯一的女子奧運國手。她個人專長為田徑100公尺跨欄、跳遠、三級跳遠，在花蓮縣光復國中、花蓮體中畢業後，至國立臺灣師範大學就讀。

東京奧運的台灣轉播，將由「中華電信」、「愛爾達體育頻道」、「公共電視」、「東森電視」4個單位聯合轉播，播放平台包含「有線電視」、「無線電視」、「網路OTT」和「IPTV」共計13個頻道轉播！縣府表示，歡迎花蓮的鄉親們一同為優秀子弟加油打氣，期待選手們能勇奪佳績，為國家爭光。

東京奧運 花蓮田徑選手參賽時間表如下：

【男子100m】

台灣時間

7/31 18:45 預賽

8/1 18:15 準決賽

8/1 20:50 決賽

【女子100m】

台灣時間

7/30 10:40 預賽

7/31 18:15 準決賽

7/31 20:50 決賽

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。