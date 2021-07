NBA》老鷹新秀歐康庫右肩動刀 休養半年恐趕不上開季

歐康庫。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕根據《ESPN》名記者「沃神」沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)報導,老鷹內線菜鳥歐康庫(Onyeka Okongwu)將接受右肩膀關節唇手術,且必須休養至少六個月。

20歲的歐康庫於去年選秀被老鷹以首輪第六順位選進,隨著新秀賽季開打,歐康庫也逐漸適應在陣中的定位,不料在今年五月遇傷病攪局。但歐康庫仍帶傷拼戰到了季後賽,直到賽季結束,才決定動刀處理。

本季季前訓練營將會於9月下旬展開,新賽季則在10月中旬舉行。也因此,歐康庫恐將趕不上開季。歐康庫例行賽出戰50場,場均上場12分鐘,貢獻4.6分、3.3籃板和0.7阻攻,投籃命中率也有穩定的64.4%。季後賽則出戰18場,場均貢獻2.7分、2.7籃板。

Atlanta Hawks center Onyeka Okongwu – the sixth overall pick in the 2020 NBA Draft – underwent surgery to repair a torn right shoulder labrum on Wednesday and will miss approximately six months, sources told ESPN.