東奧》命運？伊朗女將出走以難民出征 首戰就對上伊朗

阿里薩德在2016年里約奧運上獲得銅牌，當年18歲的她是第一位贏得奧運獎牌的伊朗女性。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕2020東京奧運明（23）日開幕，難民隊2度參戰，其中一名成員是從伊朗出走的跆拳道選手，巧的是，她將在預賽對戰伊朗國手。

《美聯社》報導，以制度性性別歧視為由離開伊朗的阿里薩德（Kimia Alizadeh），將在週日的女子57公斤級資格賽對戰伊朗國家隊的錢德（Nahid Kiyani Chandeh）。

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阿里薩德在2016年里約奧運上獲得銅牌，當年18歲的她是第一位贏得奧運獎牌的伊朗女性。她後來不滿伊朗政府壓迫羞辱，強迫女性戴上伊斯蘭面紗，甚至在里約也得遵行，選擇出走移居德國。

阿里薩德去年在德國表示，「我為自己的生活做出了一個一定會改變我未來的決定，我覺得非常好」。

阿里薩德上個月入選難民奧運代表隊，成為29名運動員之一。儘管她曾在2屆世錦賽獲獎，更是2014年青年奧運冠軍，但需要獲邀請才能加入東京奧運57公斤級級賽事16名選手的行列。

額外的選手名額形成奇數陣容，需要進行資格賽才能晉級到主要賽事階段，抽籤結果讓阿里薩德須對戰來自她先前國家的選手。

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