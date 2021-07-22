PLG》史上首次新人選秀會 選秀名單看這裡

朱雲豪成為PLG史上首位選秀狀元。（PLG提供）

〔記者廖聿偉／台北報導〕P. LEAGUE+聯盟今舉行史上首次選秀會，194公分前鋒朱雲豪被新竹攻城獅選中，成為史上首位選秀狀元。

首輪第二順位高雄鋼鐵人則挑中台師大主控陳又瑋，第三順位新北國王則挑中新科UBA冠軍政大球員洪楷傑。

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本屆PLG選秀會共有42人參加，其中16人上榜，同時出現2次選秀權交易，鋼鐵人以50萬元向台新夢想家交易首輪第5順位；新北國王則以下季首輪選秀權向桃園領航猿交易今年首輪第4順位的選秀籤。

第一輪第二順位陳又瑋。（PLG提供）

領航猿交易首輪選秀權，又再次輪放棄，選秀會未補進任何球員。富邦勇士首輪旅美球員王律翔，之後與新竹攻城獅都放棄，本屆僅選進1名球員。

至於兩支新軍高雄鋼鐵人與新北國王則大進補，鋼鐵人一口起補進聯盟最多6名球員，除了即戰力陳又瑋外，還選進藍少甫、林均濠、劉駿霆、鄭德維、楊浩之與戴瑞騰。

新北國王共選了3輪、5名選手，分別是洪楷傑、陳俊男、聶歐瑪、曾于豪和林仕軒。

PLG首次選秀會名單：

攻城獅 鋼鐵人 國王 領航猿 夢想家 勇士 第一輪 朱雲豪 陳又瑋 *藍少甫（8） 洪楷傑 *聶歐瑪（7） 交易至國王 陳俊男 交易至鋼鐵人 林均濠 王律翔 第二輪 放棄 劉駿霆 曾于豪 放棄 王偉丞 放棄 第三輪 鄭德維 林仕軒 王振原 第四輪 楊浩之 放棄 第五輪 戴瑞騰 第六輪 放棄

*國王與鋼鐵首輪增加第7、第8順位

第一輪第三順位洪楷傑。（PLG提供）

第一輪第四順位陳俊男。（PLG提供）

第一輪第五順位林均濠。（PLG提供）

第一輪第六順位王律翔。（PLG提供）

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