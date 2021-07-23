東奧》開幕首日射箭、划船接連登場！蔡英文籲為台灣健兒加油！

東京奧運今（23）日開幕，上午8點起就有台灣選手出賽，分別是射箭女子個人排名賽，而划船項目黃義婷將在9點20分於海之森水上競技場登場。圖為划船好手黃義婷。（承筠行銷提供）

〔即時新聞／綜合報導〕東京奧運今（23）日開幕，上午8點起就有台灣選手出賽，分別是射箭女子個人排名賽，而划船項目黃義婷將在9點20分於海之森水上競技場登場。對此，總統蔡英文也發文打氣，「我相信代表台灣的選手，一定會激發出最大的鬥志，展現出最強的拚勁，在奧運殿堂上留下最好的表現！」

蔡英文也貼出台灣選手的賽程表。（圖取自蔡英文臉書）

蔡英文22日晚間在臉書表示，從台灣時間23日早上8點開始，我國射箭代表隊將先後展開女子、男子的個人排名賽，在早上9點20分，划船好手黃義婷也將參加女子單人雙槳預賽。

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蔡英文說，這幾天，我國選手也把握有限的練習時間，不管是在陸上還是水中，每一個項目的參賽選手，都努力熟悉場地，調整最佳狀態。在奧運殿堂上，每一項比賽都是最高的競技水準，也有隨之而來最巨大的競爭壓力；就讓國人預備好掌聲、加油聲，一起來幫台灣選手集氣吧！

蔡英文指出，透過駐日代表謝長廷的臉書，以及代表團回傳的照片，她能感受到疫情下出征奧運的不容易，為了落實防疫，選手和教練們不能搭乘大眾運輸，沒辦法外出逛街，就連餐點也只能帶回房間享用；東京奧運的選手村，更規定只能在比賽前五天進駐，比賽後48小時內就得離開，這都壓縮了選手備戰的空間。

蔡英文強調，但她相信，代表台灣的選手，一定會激發出最大的鬥志，展現出最強的拚勁，在奧運殿堂上留下最好的表現！台灣的選手們，加油！

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