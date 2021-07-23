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MLB》「不得不說我們的球迷令人失望」 道奇教頭責備主場觀眾

2021/07/23 08:36

簡森救援失敗。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇昨在主場以2：4遭到巨人逆轉，守護神簡森（Kenley Jansen）在第9局砸鍋成戰犯，他遭到洛城球迷噓聲伺候，但道奇教頭羅伯斯（Dave Roberts）賽後卻說，對主場球迷很失望。

簡森昨在9局上2：1領先時登板，卻被弗羅雷斯（Wilmer Flores）轟全壘打掉3分救援失敗，退場時主場球迷對他抱以無情噓聲。

根據《ESPN》報導，賽後主帥羅伯斯對球迷表示尊重：「球迷有權利表達他們的失望。」不過也說到：「但我覺得簡森是在道奇隊誕生成長的，他無論場內外都非常關照球隊和球迷。」

「他很期待在主場投球，雖然事情並不順利，」羅伯斯表示，「也許簡森不會說，但我必須說，我對我們球迷的噓聲感到失望。」

簡森本季出賽38場，拿下21次救援成功，防禦率2.15，這是他本季第4次救援失敗，而今年在超過20次救援成功的8名牛棚投手中只有3人失敗次數少於簡森。

簡森在道奇待了12球季，拿下333次救援成功是隊史壓倒性的第一紀錄，是第二名岡耶的161次救援成功兩倍，在2010年道奇黑暗期出道、與郭泓志當過隊友，後來助道奇拿下連8年國聯西區冠軍的簡森，今年季後合約就要到期。

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